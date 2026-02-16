La derecha peruana se pelea por la gestión del presidente Jerí en vísperas del debate sobre su moción de censura

El futuro del presidente peruano José Jerí depende de la votación inminente de una de las siete mociones de censura presentadas en el Congreso, escenario que podría forzar un nuevo cambio de mando apenas cuatro meses después de su asunción, según consignó el medio Europa Press. Si alguna de estas mociones suma al menos 66 votos favorables, el Congreso nombrará de inmediato a una nueva autoridad que ejercerá la jefatura del Estado hasta el 28 de julio, fecha prevista para la transferencia de poder al ganador de las próximas elecciones del 12 de abril.

El debate sobre el destino político de Jerí ha profundizado la pugna interna en la derecha peruana, detalló Europa Press. En las horas previas al pleno extraordinario convocado para resolver sobre las mociones de censura, los principales partidos conservadores han expuesto sus diferencias en público. Fuerza Popular, liderada por Keiko Fujimori y principal fuerza legislativa, ha optado por no respaldar las propuestas para destituir al presidente. Esta decisión ha provocado que Renovación Popular, encabezada por Rafael López Aliaga, cuestione abiertamente el papel de sus rivales de bancada.

Renovación Popular comunicó que votará a favor de la destitución de Jerí, argumentando incapacidad del mandatario para enfrentar el aumento de la inseguridad en el país y señalando la existencia de redes clientelares dentro del Congreso, con referencias a presuntos casos de prostitución que han generado controversia adicional, según reportó Europa Press. Desde la agrupación de López Aliaga han utilizado la expresión “Fuji Jerismo” para referirse irónicamente a lo que consideran un alineamiento total del gobierno con Fuerza Popular.

Por su parte, Fuerza Popular respondió acusando a Renovación Popular de haberse convertido en un “títere de los caviares”, término que en la política peruana alude de forma despectiva a ciertas organizaciones de izquierda. Keiko Fujimori, en un mensaje difundido en redes sociales y reproducido por Europa Press, sostuvo: “Indistintamente de la decisión que ustedes ya tomaron, y a quién designen, nosotros no seremos cómplices de quienes buscan desestabilizar al país por cálculo político”.

La inestabilidad institucional en Perú se ha convertido en un patrón, explicó Europa Press. La administración de Jerí se encuentra bajo escrutinio en un contexto en el que el país ha cambiado de jefe de Estado en siete ocasiones durante la última década. La actual crisis surge a solo cuatro meses de la caída de la expresidenta Dina Boluarte, quien fue destituida tras una gestión marcada por episodios de represión violenta de protestas, muertes de manifestantes, múltiples investigaciones de corrupción y uno de los episodios de inseguridad más graves en la historia reciente del país.

En el caso de Jerí, Europa Press recordó la polémica suscitada por sus reuniones con empresarios chinos, algunas de ellas efectuadas en circunstancias poco usuales, como su ingreso con el rostro cubierto a un restaurante, hecho que dio lugar a investigaciones sobre tráfico de influencias y patrocinio ilegal. También la prensa puso bajo atención los contratos estatales obtenidos por un grupo de cinco mujeres jóvenes tras visitar el Palacio de Gobierno, lo que generó nuevas sospechas sobre la transparencia y el procedimiento en la adjudicación de empleos públicos.

Actualmente, la única agrupación que se mantiene al margen del pedido de destitución, además de Fuerza Popular, es Somos Perú, partido al que pertenece Jerí, afirmó Europa Press. El clima político se tensiona a medida que se acerca el pleno extraordinario, con la posibilidad de que el Congreso vuelva a designar, por octava vez en diez años, a un nuevo presidente provisional, antes de que las urnas definan el rumbo del país.

En caso de aprobarse alguna de las mociones de censura, la transición implicaría que el Congreso elija un reemplazo por mayoría. La persona electa ocuparía la presidencia temporalmente y finalizaría su mandato el 28 de julio, permitiendo que el vencedor de los comicios generales asuma el cargo. Según Europa Press, el proceso suma un elemento de incertidumbre adicional a un escenario caracterizado por la fragmentación política y el enfrentamiento entre agrupaciones que, aunque comparten afinidad ideológica, se acusan mutuamente de buscar réditos partidarios a través de la inestabilidad institucional.

La sesión extraordinaria del Congreso, que abordará las siete mociones consecutivas, determinará la continuidad o relevo del actual mandatario. El desenlace podría modificar el mapa político en vísperas de las elecciones y acentuar las divisiones preexistentes dentro de la derecha, así como las tensiones generalizadas en el Legislativo y en la sociedad peruana.