Joan Laporta anuncia su precandidatura a la presidencia del FC Barcelona con el lema 'Defensem el Barça'

El proceso electoral del FC Barcelona define requisitos estrictos para quienes aspiran a la presidencia: los precandidatos deben reunir al menos 2.337 avales de socios y socias, una etapa que podrá realizarse entre el 15 de febrero y el 2 de marzo a través de la Oficina de Atención al Barcelonista (OAB). En este contexto, Joan Laporta, quien presentó su renuncia una semana antes para poder concurrir de manera formal, ha dado a conocer que este martes 17 de febrero presentará oficialmente su precandidatura bajo el lema 'Defensem el Barça', según reportó el medio que cubre la actualidad del club catalán.

La presentación de Laporta tendrá lugar a las 13:00 horas en su sede electoral, ubicada en el carrer Provença 173 de Barcelona, detalló la fuente. Tras encabezar al FC Barcelona durante el ciclo anterior, periodo en el que obtuvo el 54,28% de los votos en las XIV elecciones del año 2021 con el lema ‘Estimem el Barça’, Laporta apuesta nuevamente por una campaña cuyo mensaje central enfatiza el resguardo de la institución. De acuerdo con la cobertura, el enfoque principal de ‘Defensem el Barça’ se asocia con la continuidad de su proyecto, al contar con la mayoría de integrantes de su previa Junta Directiva.

El proceso electoral en el club no solo abarca a Laporta; también integran la lista de aspirantes declarados Víctor Font —al frente de la plataforma ‘Nosaltres’—, Xavier Vilajoana, quien fuera parte de la directiva de la etapa de Josep Maria Bartomeu, y Marc Ciria, de profesión economista. Según publicó el medio, estos precandidatos han manifestado su interés en formalizar una candidatura presentando las firmas necesarias dentro del plazo habilitado.

Para quienes logren alcanzar el mínimo de apoyos requeridos, el siguiente paso será el proceso de validación de las candidaturas, previo al arranque oficial de la campaña electoral. Durante este periodo, los postulantes podrán difundir sus proyectos y propuestas directamente ante los socios y socias, especificó la misma fuente. La importancia de cada candidatura radica en la visión estratégica que proponen para la entidad en ámbitos como el deportivo, social e institucional.

El lema elegido por Laporta en esta ocasión, ‘Defensem el Barça’, refuerza la línea continuista respecto a sus anteriores mandatos. El medio consignó que la plataforma orientará sus esfuerzos en fortalecer los valores asociados a la identidad del club, así como en consolidar la estructura administrativa ya existente. Este enfoque, según los integrantes del proyecto de Laporta, busca garantizar estabilidad y una proyección a largo plazo.

Otros aspirantes, como Víctor Font, han estructurado plataformas con propuestas alternativas y un enfoque reformista respecto a la gestión de la entidad, según detalló la publicación. En tanto, la participación de Xavier Vilajoana y Marc Ciria introduce variadas perspectivas, tanto de gestión interna como financiera, ampliando el abanico de opciones a disposición de la masa social del Barcelona.

El calendario establecido para el proceso por la institución prevé que, tras el cierre de la recogida de firmas, se proceda con la revisión de la legitimidad de cada aval presentado. Una vez completada esta fase, el club habilitará a los candidatos validados para difundir sus propuestas y exponerlas de manera pública, lo que permitirá a los socios y socias evaluar de manera comparativa los diferentes proyectos y enfoques sobre la gestión futura del FC Barcelona.

El medio que realiza la cobertura remarca que los requisitos de aval constituyen una primera criba esencial para medir el respaldo real con el que cuenta cada precandidato, lo que influye directamente en el desarrollo de la campaña y el posicionamiento de cada plataforma. Además, el proceso pone de relieve el papel activo de los socios y socias, quienes no solo tienen el poder de emitir su voto, sino también de respaldar candidaturas y de intervenir en la selección previa de los aspirantes que finalmente se convertirán en candidatos oficiales.

En este contexto, la formalización de la plataforma ‘Defensem el Barça’, la reinscripción de los miembros de la Junta Directiva anterior de Laporta y la movilización de nuevos apoyos ponen en juego la posibilidad de dar continuidad a la gestión anterior o bien explorar alternativas propuestas por otros actores que también han manifestado su interés por acceder a la presidencia del club.