Hasta 177 organizaciones piden el acceso equitativo a un nuevo medicamento mensual para prevenir el VIH

La petición dirigida a la farmacéutica MSD para asegurar que el potencial medicamento contra el VIH MK-8527 llegue sin restricciones a países de ingresos bajos y medios tomó fuerza con el respaldo de organizaciones que advierten sobre los riesgos de repetir inequidades pasadas en el acceso a nuevas herramientas de prevención del virus, según consignó el medio de comunicación fuente. El llamado llega mientras el fármaco, diseñado para administración oral mensual como profilaxis preexposición (PrEP), continúa en fase III de ensayos clínicos. El objetivo de las agrupaciones internacionales es que, en caso de que los estudios confirmen la eficacia y seguridad del producto, su disponibilidad global sea inmediata y libre de obstáculos financieros o regulatorios, indicó la fuente.

El medio detalló que hasta 177 organizaciones y comunidades globales, entre ellas Salud por Derecho y la Asociación Acceso Justo al Medicamento (AAJM), enviaron una carta a la multinacional MSD ­—conocida como Merck en Estados Unidos y Canadá—. En ella, piden compromisos firmes desde la fase actual de desarrollo: instaurar una estrategia integral que contemple el acceso equitativo desde el principio, con una política global de precios justos, licencias abiertas y transferencias de tecnología desde las primeras etapas del proceso regulatorio. Las organizaciones insisten en que el fármaco debe alcanzar a todos los países con alta carga de VIH, muchos de los cuales suelen quedar al margen de las ventajas de nuevas intervenciones debido a su menor capacidad adquisitiva o por mecanismos exclusivos de licenciamiento.

De acuerdo con la fuente, el MK-8527 representaría una opción innovadora, dado que se administraría por vía oral una vez al mes, frente a las alternativas actuales de PrEP —principalmente diarias—, sumándose a opciones de larga duración como el lenacapavir, un medicamento inyectable que se aplica cada seis meses. Si los estudios validan que MK-8527 es igual o más eficaz y seguro, el acceso y la facilidad de uso podrían aumentar la cobertura de la profilaxis, facilitando estrategias de prevención continuada para poblaciones expuestas al VIH en entornos con recursos limitados.

La carta dirigida a MSD señala que anualmente cerca de 1,3 millones de personas contraen VIH, de las cuales la mayoría reside en países de renta baja y media. Las ONG plantean que restringir la disponibilidad exclusivamente a mercados de altos recursos puede limitar el impacto preventivo real de las innovaciones y perpetuar desigualdades históricas de acceso. Según reportó el medio, las agrupaciones consideran indispensable que MSD inicie el registro acelerado de MK-8527 en todo el mundo de forma simultánea, y específicamente en los denominados PRBM (países de renta baja y media), evitando postergar la llegada del medicamento a estas regiones.

Entre las solicitudes concretas, las organizaciones demandan a la farmacéutica anunciar públicamente su compromiso con una política de precios transparente y asequible. Proponen un precio de lanzamiento inferior a 40 dólares (34 euros) por persona y por año. Aseguran que este umbral permitiría a los sistemas de salud y programas de prevención planificar una expansión de la cobertura, en lugar de obligarlos a racionar el uso del medicamento o priorizar a determinadas poblaciones.

Adicionalmente, el texto, según lo publicado por la fuente, destaca la exigencia de que MSD establezca licencias abiertas, no exclusivas y favorables al acceso para todos los PRBM a más tardar previo a la presentación del expediente regulatorio ante la agencia FDA de Estados Unidos. También solicitan que la empresa no inscriba ni aplique patentes secundarias que pudieran postergar el ingreso de medicamentos genéricos. Estos pedidos buscan evitar precedentes en los que mecanismos de propiedad intelectual dificultaron la producción y distribución de medicamentos esenciales en entornos con menos recursos económicos.

El llamado colectivo plantea, según la fuente, la importancia de reforzar la transferencia de tecnología y la potenciación de la capacidad de fabricación local, de modo que el suministro de MK-8527 no dependa exclusivamente del fabricante original. A su vez, los firmantes exhortan a que toda la planificación para el acceso se integre desde las primeras etapas de la investigación y desarrollo, quitando la lógica de incorporar estrategias de acceso sólo después de la aprobación regulatoria.

La misiva resalta el antecedente de otros productos para la prevención del VIH, cuyo acceso fue lento o inequitativo debido a decisiones de empresas desarrolladoras, instancias políticas y financiadores globales. El texto enviado a MSD indica: “Los patrones de adopción lenta y de acceso inequitativo que han caracterizado innovaciones preventivas anteriores no son inevitables: son el resultado de decisiones concretas tomadas por desarrolladores de productos, responsables políticos y financiadores. Merck (MSD) puede optar por un camino distinto”.

Finalmente, el medio de comunicación fuente subrayó que la carta constituye un llamado temprano e inusual, pues las organizaciones buscan fijar las condiciones antes de que el medicamento termine su etapa regulatoria. Los remitentes consideran que la anticipación, la transparencia y la colaboración son elementos clave para evitar que los países más afectados por el VIH enfrenten nuevos obstáculos para acceder a herramientas que pueden contribuir de manera significativa a la reducción de nuevas infecciones.