Guardiola remarca que quiere que Vox sea su "socio de gobierno": "Nos unen muchas más cosas de las que nos separan"

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, la 'popular' María Guardiola, ha remarcado que quiere que Vox sea su "socio de gobierno", y ha destacado que a su partido y al de Santiago Abascal les unen "muchas más cosas" de las que los "separan".

Así, ha subrayado que su objetivo es "sacar adelante un buen pacto de gobierno" en el que se sientan "cómodos", tanto Vox como el PP, y se ha mostrado "completamente convencida" de que la negociación entre ambos "tiene que salir bien". "Voy a poner todo de mi parte. Ya lo estoy haciendo", ha espetado.

En este sentido, ha añadido que su objetivo principal no sólo es ser investida presidenta de la Junta de Extremadura, sino poder alcanzar un "pacto de gobierno" que permita que Extremadura tenga "un gobierno fuerte y estable", para poder "seguir transformando la región" como --subraya-- lleva haciendo durante dos años y medio, desde que ella accedió al poder en la comunidad.

"A la vista están los frutos de este Gobierno. Extremadura ya no es la que era. Quiero llegar a un buen acuerdo de gobierno, es lo que han pedido los extremeños en las urnas", ha ahondado Guardiola en una entrevista este lunes en OKdiario, recogida por Europa Press.

En este marco, ha señalado que alcanzar un acuerdo con Vox es "la única opción que existe y la que han pedido los ciudadanos", y se ha mostrado "convencida" de que el partido de Abascal "quiere lo mismo", es decir, "trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible".

"(Pactar con Vox) Es la única opción que existe y la que han pedido los ciudadanos. En eso tenemos que trabajar. Yo he tendido mi mano desde el primer momento. Quiero trabajar para conseguir el mejor acuerdo posible y estoy convencida de que Vox quiere lo mismo. Lo que tenemos que hacer es profundizar en ese acuerdo. Somos partidos diferentes con sensibilidades distintas, pero nos unen muchas más cosas de las que nos separan. Lo necesita toda España, pero especialmente Extremadura", ha insistido.

Al respecto, ha argumentado que la región ha vivido "40 años de políticas caducas y socialistas". "La comunidad ha estado al margen de absolutamente todo, como cuando se nos dejó pasar en la Revolución Industrial. Se han olvidado de invertir en Extremadura, pero hemos empezado a levantar la cabeza. Y en el mejor momento de esta región, yo no voy a provocar un frenazo. Estoy convencida de que Vox, que quiero que sea mi socio de gobierno, tampoco lo quiere", ha insistido la 'popular'.

SITUACIÓN DE LAS NEGOCIACIONES

En cuanto a los motivos por los que aún no se ha alcanzado un acuerdo PP-Vox en Extremadura, Guardiola ha apuntado que "todavía queda tiempo" y que tienen que sentarse y "atender a lo que han dicho los ciudadanos".

"Los extremeños no merecen que nos enredemos en dimes y diretes. Tampoco podemos olvidarnos del objetivo que tenemos en común, que es sacar al sanchismo de nuestro país. Nos lo están pidiendo a gritos en Extremadura y en Aragón y habrá próximas reuniones", ha explicado la presidenta de la Junta en funciones, que añade que "las horas del reloj están dedicadas en su totalidad a que este acuerdo sea posible y, cuanto antes, mejor", toda vez que "Extremadura no puede esperar".

Así, ha explicado que las negociaciones PP-Vox se encuentran en proceso de "fijar la fecha de la próxima reunión para acercar posturas". "Quiero conocer cuáles son los escollos de este posible acuerdo para salvarlos. Nosotros estamos en disponibilidad de acordar un 93,33% de las medidas que plantean en el documento de Vox. Ese 6,66% no puede ser un impedimento. Quiero acercar al máximo las posturas y poder tener el gobierno fuerte que merecen los ciudadanos. Queremos sacar un presupuesto para converger con la media de España y seguir teniendo los mejores datos de nuestra historia", ha ahondado.

Sobre ese 6,66 por ciento al que alude, Guardiola ha afirmado que "sinceramente no" cree que sea un escollo insalvable en la negociación. "Desconozco qué impide que firmemos ese acuerdo ya. Nos faltan horas de sentarnos juntos en la mesa, dialogar mucho y poder entendernos por el bien de los ciudadanos", ha expresado.

En este marco, ha reconocido que ella "en ningún caso" se avergüenza de "pactar con Vox". "En ningún caso me avergüenzo de pactar con Vox, lo que quiero es poder trabajar de su mano y que sea un motor que impulse ese cambio que ya se ha iniciado. Trabajo en ello sin ningún tipo de complejos", ha expresado; al tiempo que ha afirmado "para nada" interpreta que pactar con Vox sea blanquear la extrema derecha.

"Para nada. Yo creo que Pedro Sánchez es el único que blanquea la extrema derecha al pactar con un partido que humilla a los españoles, especialmente a los extremeños, mientras él mira hacia otro lado. El presidente del Gobierno ya no es creíble. Ya no le sirve el cuento de que viene el lobo y de que la amenaza es Vox. Los ciudadanos han descubierto que la única amenaza que tiene este país es el sanchismo. Pedro Sánchez ha sacado de la cárcel a etarras y violadores, ha amnistiado a golpistas, y tiene a su entorno metido en la cárcel", ha argumentado.

En cuanto a si el feminismo que ella defiende puede ser un escollo en la negociación con Vox en Extremadura, Guardiola ha señalado que el feminismo que ella defiende "es el feminismo que defiende Vox". "Si mi feminismo fuera el feminismo de la señora Montero, es decir, que le interesa sacar a violadores de la calle, entiendo que pudiera ser un escollo. Pero el feminismo que defiendo es el feminismo que defiende Vox", ha sentenciado.

En este sentido, ha reconocido --a pregunta de si a ella le da miedo Vox-- que lo que le da "mucho miedo" es Pedro Sánchez "y lo que sea capaz de hacer". "A mí me da mucho miedo Pedro Sánchez y lo que sea capaz de hacer. Está demostrando que es capaz de todo y que está fuera de la realidad. Tiene un Gobierno paralizado y está sometiendo al país a una parálisis inconcebible. Tiene a España en boca de todos por las peores cosas. Es un Gobierno corrupto que está atrincherado en el poder", ha indicado.

Al mismo tiempo, en cuanto a si Alberto Núñez Feijóo le ha pedido que apueste antes por la abstención que por llegar a un acuerdo de gobierno con Vox, la 'popular' ha respondido que "en ningún caso". "El presidente de mi partido me ha dicho que toca ser responsables y atender a lo que han dicho los ciudadanos en las urnas. Nos toca formar un Gobierno fuerte que atienda la proporcionalidad de los resultados. Es lo que estamos trabajando", ha añadido.

Así, sobre si el PP nacional tampoco se sentiría incómodo con llegar a un acuerdo de gobierno con Vox, ha indicado que "el PP sabe leer muy bien el resultado de las elecciones". "Lo ha manifestado el presidente públicamente cuando terminaron las elecciones en Extremadura y lo ha hecho recientemente con las de Aragón. Feijóo ha hablado de responsabilidad y de generosidad. Los ciudadanos han pedido que el sanchismo salga de las instituciones y eso es lo que nosotros tenemos que cumplir", ha señalado.

LA REPETICIÓN ELECTORAL SERÍA "UNA PÉRDIDA DE TIEMPO"

Finalmente, sobre una posible repetición electoral en Extremadura, María Guardiola ha defendido que esto "no es lo que quieren los ciudadanos", ni es tampoco "la mejor opción" porque "sería una pérdida de tiempo".

"La repetición electoral no es lo que quieren los ciudadanos. Ha habido un mandato muy claro y lo que tenemos que hacer es trabajar sin descanso, de manera discreta y con el objetivo común muy claro", ha dicho.

"Ir a una repetición electoral no es la mejor opción porque sería una pérdida de tiempo. Extremadura necesita presupuestos y estabilidad para los próximos cuatro años. Hemos sentado las bases de este cambio importante y lo tenemos que acelerar y hacer el cambio cuanto antes", ha expresado.