El Circuit de Barcelona-Catalunya tendrá Fórmula 1 hasta 2032 en años alternos

El evento de aficionados en la Plaça de Catalunya, realizado en los dos últimos años y que está previsto para regresar en 2026, forma parte de una serie de iniciativas para fortalecer el impacto local de la Fórmula 1 y afianzar el compromiso con la ciudad. Esta acción se integra en el contexto del reciente acuerdo que asegura la presencia del campeonato mundial de monoplazas en el Circuit de Barcelona-Catalunya hasta al menos el año 2032, según informó el medio que anunció oficialmente la renovación del contrato. A partir de ahora, el circuito celebrará la carrera bajo el nombre "Gran Premio de Barcelona-Catalunya" y recibirá la máxima categoría del automovilismo en años alternos: 2026, 2028, 2030 y 2032, en alternancia de calendario con el Circuit de Spa-Francorchamps en Bélgica.

La edición número 36 del campeonato mundial en el trazado catalán tendrá lugar entre el 12 y el 14 de junio de 2026, con la particularidad de estrenarse bajo la nueva denominación oficial. De acuerdo con la información proporcionada por el medio, la reciente extensión multianual del convenio refleja una apuesta tanto de la organización de la Fórmula 1 como de las autoridades locales y los responsables del circuito por la continuidad del evento. Los responsables del trazado han promovido inversiones relevantes durante los últimos años, destacando la construcción del espacio de hospitalidad Circuit Rooftop, con vistas privilegiadas a curvas estratégicas y a la entrada de la recta principal, así como la implementación de paneles solares en diversas áreas del recinto.

El presidente y CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, destacó la relevancia del acuerdo, remarcando el vínculo entre la ciudad y la afición. Según publicó el medio, Domenicali declaró: “Barcelona es una ciudad increíble y los aficionados de la Fórmula 1 allí siempre nos reciben con enorme pasión, por lo que estoy encantado de que sigamos compitiendo en el Circuit de Barcelona-Catalunya durante muchos años”. Además, reconoció las inversiones ejecutadas en el circuito y la organización de eventos para el público, expresando sus expectativas por la continuidad del desarrollo de la experiencia tanto para quienes asisten como para la ciudad en su conjunto. Domenicali explicitó su agradecimiento al presidente de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, así como a Pol Gibert, consejero delegado de Circuits de Catalunya SL y secretario general de Empresa y Trabajo, y a Oriol Sagrera, exconsejero delegado de la misma entidad, puntualizando el papel que este último desempeñó para asegurar la extensión del convenio contractual.

Pol Gibert intervino también para subrayar la importancia estratégica de la renovación. Conforme lo divulgado por el medio, Gibert expresó su agradecimiento hacia la Fórmula 1 por la confianza depositada tanto en el circuito como en el territorio catalán, y resaltó que la operación es fruto de una colaboración sólida y de una relación duradera. “Esta renovación es el resultado de una relación sólida y de una estrecha colaboración y representa un paso muy importante para consolidar aún más a Catalunya como una cita clave en el calendario internacional”, señaló. Según detalló el consejero, la celebración del Gran Premio representa un impacto económico superior a los 300 millones de euros por cada edición y contribuye a posicionar a Catalunya en el panorama internacional como anfitriona de grandes eventos deportivos.

De acuerdo con lo consignado por el medio, la trayectoria del Circuit de Barcelona-Catalunya se remonta a 1991, cuando la infraestructura fue construida como parte del programa olímpico de Barcelona 1992, convirtiéndose desde entonces en escenario de hitos destacados de la Fórmula 1. Entre los momentos recordados figura la primera victoria en un Gran Premio del piloto neerlandés Max Verstappen, ocurrida allí en 2016.

El cambio a la denominación "Gran Premio de Barcelona-Catalunya" busca reforzar la identidad local del evento y alinearlo más estrechamente con la proyección de la ciudad y la comunidad autónoma. La alternancia con el trazado de Spa-Francorchamps introduce una nueva fórmula de rotación en el calendario internacional, permitiendo a ambos emplazamientos asegurar su presencia durante la próxima década.

Tal como detalló el medio, la inversión y modernización del circuito han formado parte de las exigencias tanto de la organización de la Fórmula 1 como de las autoridades catalanas y estatales, orientadas a optimizar la experiencia de los asistentes, ampliar la sostenibilidad del evento y mejorar las condiciones de trabajo para equipos y personal. La incorporación de paneles solares en varias zonas del trazado responde a la vocación por un desarrollo más sostenible y la integración de energías renovables.

Junto a los cambios e inversiones en las instalaciones, el impulso de actividades paralelas en la ciudad, como el conocido festival de fanáticos en la Plaça de Catalunya, ha buscado abrir el evento a un público amplio y consolidar el vínculo entre la Fórmula 1 y la ciudadanía. Los organizadores esperan que tales iniciativas sigan reforzando la percepción de Barcelona y Catalunya como lugares aptos para el turismo de grandes eventos deportivos y con capacidad logística para acoger competiciones internacionales.

El medio subrayó que esta extensión multianual del contrato posiciona al Circuit de Barcelona-Catalunya en una situación privilegiada dentro del esquema global de la Fórmula 1, asegurando su presencia en el calendario hasta al menos 2032 y fomentando un entorno propicio para la llegada de visitantes, el desarrollo económico local y la promoción internacional de la región.