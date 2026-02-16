El centrocampista argentino Nico González sufre una lesión muscular en el muslo

El historial reciente de lesiones de Nico González suma un nuevo capítulo, ya que el mediocampista argentino del Atlético de Madrid deberá ausentarse aproximadamente quince días por un problema muscular. Según informó la agencia Europa Press, el diagnóstico realizado por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas el lunes indica que González padece una lesión muscular en el muslo, lo que le impedirá integrarse a la plantilla en el cruce clave de los 'playoffs' de la Champions League 2025-26 frente al Club Brujas.

Europa Press detalló que las molestias surgieron el domingo durante el partido entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano en el estadio Ontime Butarque. El futbolista concluyó ese encuentro con señales físicas adversas, lo que determinó su posterior paso por exámenes médicos. El club rojiblanco oficializó a través de un comunicado que los resultados determinaron una nueva dolencia, especificando que "Nico González sufre una lesión muscular en el muslo, diagnosticada por los servicios médicos del club tras las pruebas efectuadas al argentino".

La recuperación del volante se desarrollará mediante un programa de fisioterapia junto con trabajo de readaptación física en el gimnasio, según consignó Europa Press. Estas medidas buscan acelerar el restablecimiento del jugador para reincorporarlo a las convocatorias del primer equipo tan pronto como lo permita su evolución. Sin embargo, la entidad consideró que su regreso estará supeditado a una recuperación completa, estimando una ausencia de entre catorce y quince días, lo que implica que González no estará disponible para afrontar la doble confrontación ante el Club Brujas.

Europa Press recordó que González ya había enfrentado una lesión muscular a finales del año pasado, la cual lo mantuvo alejado de las canchas durante cerca de un mes, con reincorporación a mediados de enero. No obstante, la lesión actual no se localiza en la misma pierna afectada entonces, en aquella ocasión durante un duelo contra el Girona FC. A pesar de ello, se trata del segundo episodio muscular para el argentino en menos de sesenta días.

El momento en que se produce esta baja coincide con una fase determinante en el calendario del Atlético de Madrid, dado que la eliminatoria frente al conjunto belga resulta crucial para asegurar el acceso a la fase de grupos de la próxima edición de la Liga de Campeones. Según reportó Europa Press, la ausencia de González urge una reorganización en la medular del equipo dirigido por Diego Simeone, considerando las alternativas disponibles para suplir la vacante resultante y mantener la competitividad del grupo en esta instancia definitoria.

La información proporcionada por Europa Press completa el panorama sobre el estado del futbolista argentino y el impacto inmediato que su lesión genera en la plantilla, así como en la planificación deportiva del Atlético de Madrid en vistas a los compromisos internacionales.