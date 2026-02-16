Bellingham, Rodrygo Goes, Asencio y Militao, bajas en el Real Madrid para viajar a Lisboa

El centrocampista inglés Jude Bellingham, el delantero brasileño Rodrygo Goes y los defensas Raúl Asencio y Éder Militao son las bajas del Real Madrid para afrontar la ida de los 'playoffs' de la Liga de Campeones de este martes ante el SL Benfica en el Estadio Da Luz.

El técnico del conjunto merengue cita a 24 futbolistas para su visita a Lisboa, 4 de ellos canteranos --el portero Fran González, el central Joan Martínez y los centrocampistas Jorge Cestero y Thiago Pitarch--, y presentan cuatro bajas.

A la ya conocida de Militao, por una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda, Arbeloa continúa con las bajas de un Bellingham que sigue recuperándose de una lesión muscular y de Rodrygo Goes, que sufre una tendinosis en el isquio de su pierna derecha y, además, estaba expulsado.

Tampoco viaja a Da Luz el central Asencio, que recibió doble tarjeta amarilla en el último encuentro de la fase de liga y cumple sanción. Sí repite en la convocatoria el delantero Kylian Mbappé, que no tuvo minutos frente a la Real Sociedad en el último partido de Liga.

Así, la lista la integran los porteros Thibaut Courtois, Andriy Lunin y Fran González; los defensas Dani Carvajal, David Alaba, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Fran García, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy, Dean Huijsen y Joan Martínez; los centrocampistas Eduardo Camavinga, Fede Valverde, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Dani Ceballos, Jorge Cestero y Thiago Pitarch; y los delanteros Vinícius Júnior, Kylian Mbappé, Gonzalo García, Brahim Díaz y Franco Mastantuono.