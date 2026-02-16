Andalucía supera 13.600 incidencias desde el inicio del tren de borrascas y mantiene 73 carreteras cortadas

La provincia de Cádiz encabeza actualmente la lista de carreteras cerradas en Andalucía, con un total de 31 vías interrumpidas, conforme al recuento de la Dirección General de Tráfico (DGT). Esta situación se atribuye a los daños provocados por las sucesivas borrascas que han afectado a la comunidad desde finales de enero, fenómeno que ha dejado secuelas en la movilidad y la infraestructura vial en distintas zonas del territorio andaluz. El más reciente balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) reporta que hasta este lunes 16 de febrero se han contabilizado un total de 13.603 incidencias relacionadas al viento y las lluvias desde el 27 de enero, momento en que comenzó la concatenación de temporales, según informó el medio.

Entre las consecuencias principales del temporal, la DGT mantiene actualmente 73 carreteras cerradas en Andalucía, distribuidas especialmente en Cádiz, seguida de Córdoba y Málaga, que presentan 11 cortes cada una. Además, Jaén suma siete vías afectadas, Sevilla seis, Granada cuatro, Almería dos y Huelva una. El medio detalló también que la mayor parte de los incidentes viales se concentra en la provincia gaditana, que además suma el mayor número de incidencias totales desde el inicio del temporal, con 2.712 registros.

El desglose por provincias, conforme a la información publicada, muestra que Jaén acumula 2.249 incidencias desde el 27 de enero; Sevilla, 2.166; Granada, 1.946; Córdoba, 1.446; Málaga, 1.445; Almería, 1.087; y Huelva, 552. Estos datos reflejan el alcance del impacto de las borrascas en el conjunto de la región, afectando tanto a zonas urbanas como rurales, y dificultando las actividades cotidianas, los desplazamientos y el acceso a servicios esenciales.

El medio consignó que la madrugada previa al último balance resultó especialmente tranquila, al gestionarse solo cuatro incidencias nuevas vinculadas al paso de las borrascas: dos en Córdoba, una en Granada y otra en Málaga. Este dato contrasta con el elevado número de situaciones de emergencia acumuladas en las semanas anteriores, lo que indica cierta estabilización temporal en la evolución de la adversidad meteorológica, aunque la alerta y el seguimiento de las condiciones se mantienen activos.

En lo relativo a las alertas meteorológicas vigentes, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene este lunes avisos de nivel amarillo por viento en distintas comarcas de Málaga (Axarquía, Sol y Guadalhorce), la costa de Granada y en áreas almerienses como Nacimiento, Campo de Tabernas, Valle del Almanzora y Los Vélez, según reportó la fuente. Además, la Axarquía malagueña permanece bajo aviso amarillo por fenómenos costeros, un factor que eleva el riesgo de incidencias adicionales en el litoral y motiva la aplicación de medidas preventivas entre la población y los servicios de emergencia.

El medio detalló que, desde el inicio de la serie de temporales en Andalucía, tanto el sistema de emergencias como los operadores de tráfico y meteorología han trabajado de manera coordinada para abordar y gestionar los más de trece mil incidentes presentados. La información de la Agencia de Emergencias de Andalucía y de la DGT ha servido para orientar a la ciudadanía sobre los puntos de mayor riesgo e informar sobre restricciones, desvíos y protocolos de actuación en caso de condiciones adversas.

A lo largo de las semanas en que las borrascas han afectado a la comunidad autónoma, la comunicación institucional y los sistemas automáticos de alerta han permitido minimizar situaciones de peligro mayor. El seguimiento de la evolución de los fenómenos meteorológicos sigue siendo prioritario para las autoridades, que piden precaución en las carreteras y atención a la información oficial sobre cambios en los niveles de alerta y en la accesibilidad de las vías.