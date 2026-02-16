Al menos 30 evacuados tras descarrilar un tren en el sur de Suiza a causa de una avalancha

La Policía suiza ha informado este lunes de que al menos 30 personas han sido evacuadas de un tren en el que viajaban, que ha descarrilado a causa de una avalancha, en el cantón del Valais, en el sur de Suiza.

En un mensaje en redes sociales las autoridades policiales han confirmado el descarrilamiento del tren a su paso por Goppenstein a las 07:00 horas de la mañana, apuntando en un primer momento a que "probablemente habría heridos", si bien este extremo no ha sido confirmado todavía.

Por su lado el Servicio Ferroviario de Suiza (SBB) ha señalado que se encuentra interrumpido el servicio entre Goppenstein y Brig, atribuyendo el incidente e una "avalancha".

"La restricción durará al menos hasta el martes 17 a las 05:30", ha informado el servicio informando que las afectaciones provocarán "retrasos y cancelaciones" y ofreciendo un servicio de autobús de reemplazo.