Agencias

Un accidente en el Sambódromo de Río deja al menos dos heridos durante un desfile

Guardar

São Paulo, 15 feb (EFE).- Un accidente durante los desfiles de carnaval en el Sambódromo de Río de Janeiro en la madrugada del domingo dejó por lo menos a dos personas heridas, informaron este domingo las autoridades locales.

Una carroza de la escuela de samba União de Maricá atropelló a algunos participantes cuando ya se acercaba al final de su recorrido por la avenida del Sambódromo.

El secretario municipal de Salud, Daniel Soranz, afirmó en entrevista con la cadena de televisión Globo que uno de los heridos se torció el tobillo, mientras que el otro sufrió dos fracturas "expuestas" y "graves" en las piernas, por lo que tuvo que pasar por una cirugía.

Videos divulgados por medios brasileños muestran cómo, tras el accidente, empezó a salir humo de debajo de la carroza, que representaba a una divinidad afrobrasileña.

União de Maricá, que pertenece a la segunda categoría de escuelas de samba y disputa el ascenso con otras participantes, expresó su solidaridad con el herido más grave, quien además es un integrante de la organización.

La escuela afirmó que el equipo está dando seguimiento a la situación del herido y que está en contacto con representantes del hospital.

Este domingo arranca el primero de los tres días principales de desfiles, en que las escuelas de la categoría superior disputan el campeonato.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El favorito para las elecciones en Hungría se adelanta con una querella a la publicación de un vídeo sexual

Peter Magyar, aspirante opositor en los comicios húngaros, formaliza acciones legales tras recibir amenazas ligadas a un video íntimo no difundido, acusando una campaña para dañarlo impulsada, según él, por el oficialismo de Viktor Orbán

El favorito para las elecciones

Pep Guardiola responde a Ratcliffe: "Tenemos un problema muy grande con cómo tratamos a los inmigrantes"

Tras la controversia por las palabras de Jim Ratcliffe sobre inmigración en Reino Unido, el técnico del Manchester City pidió respeto y destacó el valor de la diversidad cultural, insistiendo en la necesidad de construir sociedades más integradoras

Pep Guardiola responde a Ratcliffe:

El Thyssen saca del olvido al danés Hammershoi: "En España no hay ninguna obra suya en colecciones públicas ni privadas"

La pinacoteca madrileña inaugura una retrospectiva inédita sobre Vilhelm Hammershoi, mostrando más de setenta piezas del artista nórdico, cuya producción nunca ha formado parte de ninguna entidad ni colección privada en territorio nacional

El Thyssen saca del olvido

Disturbios de ultraortodoxos en Israel con dos mujeres soldado atacadas y 22 detenidos

Infobae

Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania por primera vez desde 1967

Infobae