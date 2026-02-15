Agencias

Tony Grox y Lycycalys ganan el Benidorm Fest 2026 con 'T Amaré'

Con 166 puntos y recogiendo la Sirenita de oro de manos de Melody, Tony Grox y Lycycalys se han alzado como los flamantes ganadores de esta quinta edición del Benidorm Fest, que ha logrado tener más de 25 millones de visualizaciones y 508.000 interacciones en redes sociales, según reza la web de RTVE. Los vencedores no sólo se han llevado la estatuilla alicantina, el galardón constaba también de una cuantía económica de 150.000 euros, 100.000 para el artista y 50.000 para los autores. A esto hay que sumarle el Premio Univisión del jurado profesional, por el que harán una gira promocional en TelevisaUnivisión y grabarán un single junto a un productor de la industria latina.

En una noche en la que su Cádiz natal se vestía de chirigota en pleno carnaval, los gaditanos defendieron 'T Amaré', una canción de lo más pegadiza y que fusiona música electrónica con pop y ritmos flamencos. Como ya ha ocurrido con sus antecesoras en el puesto, 'SloMo' de Chanel o 'Esa Diva' de Melody, el single ya se ha convertido en un himno del certamen y por tanto, en una canción que pasará a la historia de la industria musical.

Una de las anécdotas de la noche la protagonizaron los vencedores precisamente debido a la emoción tras haber recogido la Sirenita de manos de Melody. Tal era su felicidad, que a Lucycalys le fue imposible volver a entonar una sola nota de 'T Amaré' para poner el broche final al Benidorm Fest. Una decepción para algunos seguidores, que volcaron su malestar en redes sociales, chocando con la opinión unánime de los miles de followers que les llevaron a lo más alto en la final de esta quinta edición que, debido al veto de España a la participación de Israel en Eurovisión, no tendrá a Tony Grox y Lucycalys como representantes de nuestro país en el histórico certamen europeo de la canción.

EuropaPress

