Kim traslada el pésame a Xi por la muerte de más de 80 personas en el peor accidente minero de China en décadas

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha trasladado este lunes el pésame al presidente de China, Xi Jinping, por la muerte de más de 80 personas en la explosión de gas registrada durante el fin de semana en una mina de carbón en Liusenyu, situada en el norte del país.

"Tras conocer las tristes noticias de un accidente registrado por una explosión en una mina de carbón de la provincia de Shanxi, donde se han registrado muchas víctimas, quiero expresarle mi más sincera simpatía al camarada y secretario general del partido chino", ha señalado.

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Así, ha manifestado también su apoyo al Gobierno y el pueblo chinos, además de a sus familiares, en el que es ya el peor desastre para el mundo de la minería del país en casi dos décadas, tal y como ha recogido la agencia de noticias norcoreana KCNA.

"Espero que el pueblo chino logre poner fin a los daños sufridos lo antes posible y a las consecuencias de estos hechos" para que las familias afectadas "puedan superar su pena y recuperar su estabilidad y sus vidas".

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El jefe del gobierno local del condado de Qinyuan, Guo Xiaofang, fue el encargado de proporcionar el domingo el balance actualizado de lo que sigue siendo el peor siniestro minero en años. Los heridos, un total de 128, han sido trasladados a hospitales de la zona.