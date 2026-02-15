Tony Grox y Lucycalys, 24 horas después de ganar el Benidorm Fest: "Es increíble"

Todavía digiriendo que son los ganadores del Benidorm Fest 2026, Tony Grox y Lucycalys han concedido su primera entrevista en la que han explicado cómo están viviendo estas primeras horas como vencedores de la Sirenita del certamen alicantino que les entregaba Melody la noche del pasado sábado y gracias al que se han embolsado una buena cuantía económica y además viajarán a Miami, donde grabarán un single y harán una gira por la televisión latina de la mano de Univisión.

Están "flipando, súper agradecidos" y afirman que necesitan tiempo para asimilar todo lo que están viviendo porque además a la montaña rusa de sentimientos hay que sumarle la falta de sueño y la apretada agenda que han tenido en tan sólo 24 horas. "Todavía necesitamos bajar todas las revoluciones y la emoción", han comentado.

No olvidan las sensaciones previas a salir al escenario ante su gran actuación: "Ha sido la vez que lo he disfrutado incluso más que en la semifinal porque ya era como vale, ya ésta sí es la última, entonces hay que disfrutarlo al máximo", comenta Lucycalys.

'T Amaré' ya se ha convertido en un himno del Benidorm Fest como ha ocurrido con sus antecesoras como 'Esa Diva' de Melody, 'Nochentera' de Vicco o 'SloMo' de Chanel y el dúo gaditano no puede disimular lo que esto significa para ellos: "Es increíble que la gente nos dé tanto amor y que haya conectado con la energía de la canción", dice Tony Grox. Y avisan, tienen "muchas ganas de seguir lanzando música y que la sigan apoyando".