Los momentos del día olímpico: récord histórico de Klaebo y gran jornada de Italia

Redacción Deportes, 15 feb (EFE).- La jornada del domingo de Milán-Cortina 2026 permitió a Johannes Hoesloft Klaebo sumar el noveno oro olímpico de su carrera, más que ningún otro deportista de invierno en la historia, y a Italia reafirmarse en su dominio de los Juegos.

Klaebo hizo historia en el relevo 4x7,5 km masculino de esquí de fondo junto a sus compañeros de equipo de Noruega. "Conseguir la novena con el equipo es muy especial. Ha sido una victoria de equipo", declaró a los medios de la organización. Con nueve oros, desempata en lo más alto del medallero histórico individual de los Juegos de invierno. Y todavía le quedan dos pruebas para terminar estos con once oros.

En esa prueba consiguió también medalla, de bronce, la selección de Italia. El país organizador se subió al podio en cuatro de las nueve disciplinas que repartían medalla este domingo. Dos de esos metales fueron de oro: el segundo de Federica Brignone en esquí alpino, concretamente en eslalon gigante; y el de Lisa Vittozzi en persecución de 10 kilómetros, el primero para el país transalpino en biatlón en toda su historia.

En eslalon gigante se quedó sin medalla la estadounidense Mikaela Shiffrin, que llegaba como una de las grandes favoritas después de su papel en la Copa del Mundo, en la que recientemente superó las 100 victorias. La bicampeona olímpica arrastra la maldición que la alejó del podio en los Juegos de Pekín 2022 y terminó la prueba en undécimo lugar, a casi un segundo de Brignone.

Gran Bretaña, por su parte, sumó el primer oro olímpico de su historia en un deporte de nieve. Lo hizo en snowboard cross por equipos mixtos gracias a Huw Nightingale y Charlotte Bankes, campeones del mundo de esta disciplina en 2023. En deportes de hielo, Gran Bretaña había ganado 14 medallas doradas desde 1908, que ya son 15, pues unas horas más tarde el equipo de skeleton mixto le dio otro oro, el segundo del día y el tercero de estos Juegos.

Los Países Bajos pudieron celebrar un nuevo doblete en lo más alto del podio en patinaje de velocidad. En los 500 metros femeninos, Femke Kok y Jutta Leerdam se intercambiaron las posiciones que habían obtenido en los 1.000 metros.

Kok, dueña del récord del mundo de la distancia (36.09), se impuso con nuevo récord olímpico (36.49) a su compatriota. Erin Jackson, campeona en 2022 y la primera mujer negra en lograr una medalla en patinaje de velocidad, quedó quinta, a cinco centésimas del podio.

Y la prueba femenina de trampolín largo demostró que, por encima de los hermanos Prevc, otro nombre está llamado a ser el gran protagonista de los saltos de esquí en estos Juegos. Se trata de la noruega Anna Odine Stroem, que ya había conseguido el oro en trampolín normal y revalidó su superioridad en el largo. Nika Prevc, perjudicada por el viento en su primer intento, tuvo que conformarse con el bronce, el único color de metal que le faltaba por tocar en estos Juegos.