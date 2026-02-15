Agencias

Javier Calvo responde a Javier Ambrossi y rompe tópicos sobre los ex: "Somos amigos y seguimos creando juntos"

Javier Calvo vive con total naturalidad el nuevo capítulo de su vida personal junto a Javier Ambrossi, meses después de que ambos confirmasen el fin de su relación sentimental tras más de una década juntos y después de que él se sincerase en televisión sobre los motivos de la ruptura. Hace tan solo unas semanas, Ambrossi explicó en 'La Revuelta' que "a veces uno se desenamora", que necesitaba recuperar su espacio individual tras años de simbiosis absoluta y que, pese al dolor del proceso, su vínculo con Calvo sigue intacto en lo emocional y en lo profesional, ya que continúan al frente de Suma Content y con proyectos compartidos para los próximos años. Una lección de cómo reinventar una historia de amor sin romper la "marca" creativa de Los Javis.

Ahora es Javier Calvo quien recoge el testigo y responde a esas declaraciones con cariño y complicidad. "Me llamó justo después y me dijo, 'oye, he dicho todo, pero todo muy bonito' y me encantó, si es que a él se le da genial", cuenta entre risas, evidenciando que no solo estaba al tanto de la entrevista de su ex, sino que se sintió cómodo con todo lo que se dijo sobre su relación pasada y presente. Lejos de incomodarle que Ambrossi se haya abierto en canal en un plató, el cineasta celebra la forma en la que ha contado su historia en común.

Calvo aprovecha además para lanzar un mensaje muy claro sobre cómo viven ellos su nueva etapa y para tratar de desterrar clichés sobre las exparejas: "Hay que romper con eso de que con los ex no te puedes llevar bien", reivindica, poniendo su propia experiencia como ejemplo. Y vuelve a dejar claro en qué punto están: "Somos amigos, muy muy amigos, sí, familia y seguimos trabajando juntos y creando y con nuestra productora. Felices, la verdad". Una declaración que confirma que, aunque el amor de pareja se haya transformado, Los Javis siguen tan unidos como siempre en lo personal y en lo profesional.

