El sueco Ponsiluoma gana el oro; el 'infiel' Laegreid le 'roba' la plata a Jacquelin

Redacción deportes, 15 feb (EFE).- El sueco Martin Ponsiluoma ganó este domingo la medalla de oro en la modalidad de 12,5 kilómetros persecución de biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia), con el noruego Sturla Holm Laegreid, que confesó durante los mismos haberle sido 'infiel' a su pareja, ganando la plata ante el francés Émilien Jacquelin.

Ponsiluoma, de 30 años, plata en Pekín 2022, en la prueba de salida en grupo, fue el mejor del día al marcar un tiempo de 31:11.9 minutos, siendo el más preciso con la carabina en las manos.

El sueco se hizo con el oro y se robó el protagonismo de sus acompañantes en el podio, Laegreid y Jacquelin. El noruego, plata, se hizo viral esta semana tras ganar el bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de 20 kilómetros tras hacer pública entre lágrimas una infidelidad a su pareja.

La surrealista escena tuvo lugar al finalizar la prueba, en una entrevista posterior, donde, llorando y sin ser cuestionado por ello, confesó el desliz amoroso, el cual se produjo tres meses atrás.

Al otro lado del podio, Jacquelin, quien reveló en redes sociales que la familia del fallecido ciclista italiano Marco Pantani, uno de sus ídolos, le prestó uno de sus pendientes como homenaje a 'El Pirata' en estos Juegos, que llegó a la cita con un fuerte pique con Laegrid, tras quedar cuarto y por detrás de él en la prueba de esprint de 10 kilómetros.

“¡Dios mío! Me ha ganado un infiel”, dijo al acabar la prueba. Asimismo, se citó con Laegreid para este domingo: “Lo joderé, ya verá”.

De esta manera, Ponsilouma subió a lo más alto del podio y se llevó la mirada de los focos, que antes del inicio de la prueba, ya estaban puestos sobre el roce entre Laegreid y Jacquelin.

