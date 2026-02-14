Tres argentinos y un ítalo-argentino definirán el torneo de Buenos Aires

Buenos Aires, 13 feb (EFE).- Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo (19), Sebastián Báez (34) y Tomás Etchverry (54), junto con el ítalo-argentino Lucano Darderi (22) definirán este sábado las semifinales del Abierto Argentino ATP 250, que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En el primer partido de cuartos de final disputado este viernes en la pista central de tierra batida Guillermo Vilas, Tomás Etcheverry, séptimo preclasificado, empleó dos horas y siete minutos para derrotar al chileno Alejandro Tabilo (71) por 1-6, 6-3 y 6-4.

Su rival en semifinales será el máximo favorito, Francisco Cerúndolo, que tuvo un cruce más sencillo de cuartos de final para vencer en una hora y 38 minutos al checo Vit Kopriva (95) por 6-4 y 6-3.

Ya en la jornada vespertina el duelo de tenistas locales fue para Sebastián Báez, cuarto sembrado del torneo, ante Camilo Uno Carabelli (47), sexto favorito y bicampeón del Challenger de Rosario, tras imponerse por 7-6(5) y 6-2 tras dos horas y un minuto de juego.

Por último, el segundo clasificado, el ítalo-argentino Luciano Darderi venció al español Pedro Martínez (94) por 7-5 y 6-1 en una hora y 32 minutos para completar el cuadro con un tenista nacido en la localidad balnearia argentina de Villa Gesell pero nacionalizado italiano.