Jens van 't Wout logra en los 1.500m de short track su segundo oro en Milán-Cortina 2026

Redacción Deportes, 14 feb (EFE).- El neerlandés Jens van 't Wout logró este sábado su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpico de invierno de Milán-Cortina 2026 al ganar la final de 1.500 metros de patinaje de velocidad en pista corta o short track.

Jens van 't Wout, de 24 años y que ya había ganado el oro en los 1.000 metros, se impuso con un tiempo de 2:12.219 por delante del defensor del título y gran favorito, el surcoreano Hwang Daeheon (2:12.304).

Completó el podio Roberts Krūzbergs (2:12.376), que dio a Letonia su primera medalla olímpica invernal en una prueba distinta al luge, el skeleton o el bobsleigh.

Crónica del Atlético de Madrid - FC Barcelona: 4-0

Julián Álvarez y Ademola Lookman brillaron en un duelo dominado por el equipo madrileño, que sentenció la eliminatoria en el primer tiempo aprovechando errores del rival, expulsión incluida, y una noche inspirada de Griezmann

Crónica del Atlético de Madrid