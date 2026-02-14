EEUU demanda a Harvard por no entregar documentos para determinar que la universidad no comete "discriminación"

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha interpuesto una demanda a la Universidad de Harvard bajo la acusación de retener documentos sobre admisiones que previamente el Ejecutivo había solicitado para determinar si la institución discriminaba a estudiantes por su raza en los procesos de admisión, una acción enmarcada dentro de la campaña contra Harvard por sus políticas de diversidad, culpando a la institución de un creciente antisemitismo tras las protestas propalestinas del pasado año.

"Bajo el liderazgo del presidente Trump, este Departamento de Justicia exige más a las instituciones educativas de nuestro país", ha indicado la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en un nota oficial del Departamento de Justicia.

El Gobierno norteamericano ha admitido que la universidad ya ha entregado más de 2.000 páginas de documentos tras la petición del Ejecutivo; sin embargo, ha solicitado que se proporcionen los datos individuales de estudiantes con información como su "raza y etnia".

"El Departamento (de Justicia) también solicitó a Harvard que presentara documentos para respaldar esta certificación, incluyendo todos los documentos relevantes que rigen sus políticas y procedimientos de admisión y todos los datos de admisión de los últimos cinco años académicos, incluyendo las calificaciones de los solicitantes, el promedio de calificaciones, las actividades extracurriculares, los ensayos y los resultados de la admisión, desglosados por raza y etnia", reza la denuncia.

En este sentido, el Ejecutivo liderado por Donald Trump ha sostenido que la institución universitaria no ha protegido a los estudiantes y profesores judíos al no poner freno a las protestas contra la guerra en Gaza y que ha promovido admisiones bajo sus políticas de diversidad e inclusión, a las que el mandatario estadounidense declaró la guerra tras su vuelta a la Casa Blanca.

"Harvard no ha divulgado los datos necesarios para garantizar que sus admisiones estén libres de discriminación. Seguiremos luchando para priorizar el mérito por encima de la DEI (siglas para referirse a los programas de diversidad, igualdad e inclusión) en todo Estados Unidos", ha aseverado Bondi.