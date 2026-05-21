Hija de líder del cartel de Los Valle acusada de asesinato quedará en libertad provisional

Tegucigalpa, 21 may (EFE).- Yosary Yasmin Valle, acusada del asesinato de tres personas e hija de uno de los exlíderes de la organización narcotraficante Los Valle condenado en Estados Unidos, quedará en libertad provisional después de que un juez sobreseyó su caso temporalmente.

La resolución sobre la hija del exlíder narcotraficante Arnulfo Valle fue adoptada por un juez en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, debido a que la prueba pericial de la Fiscalía "adolece de vicio de nulidad" por la incomparecencia del especialista que debía sustentarla, dijo a periodistas la portavoz del juzgado, Bárbara Castillo.

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"El tribunal lo citó e hizo caso omiso. El perito tenía que presentarse a ratificar la pericia, manifestar qué insumos utilizó y reproducir los audios, lo cual no ocurrió", explicó Castillo, quien confirmó que la mujer, de 33 años, quedará en libertad en las próximas horas.

La funcionaria judicial subrayó que el análisis de los audios era "fundamental" para acreditar la presunta participación de la encausada en el triple crimen.

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A partir de la resolución, el Ministerio Público (Fiscalía) dispone de un plazo de cinco años para recopilar nuevos elementos de prueba o reforzar los existentes con el fin de solicitar una "audiencia de prosecución", añadió.

La portavoz judicial indicó que las partes procesales cuentan con un término de tres días hábiles para interponer un recurso de apelación, en caso de no estar conformes con la resolución dictada por el juez.

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Yosary Yasmin Valle había sido detenida la semana pasada en Guatemala, país donde residía para evadir a las autoridades hondureñas, mediante una operación conjunta entre fuerzas de seguridad de ambos países.

Su padre, Miguel Arnulfo Valle, y su tío Luis Alonso, considerados los máximos jefes de la estructura criminal, fueron condenados en septiembre de 2017 a 23 años de prisión en Estados Unidos por tráfico ilícito de drogas.

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Otra de sus tías, Digna Azucena Valle, también cumplió condena por narcotráfico en Florida hasta 2018, tras colaborar con la Fiscalía estadounidense.

El Departamento del Tesoro de EE.UU. calificó en 2015 a la organización de 'Los Valle' como una de las redes de narcotráfico "más prolíficas" de Centroamérica.

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Según investigaciones de InSight Crime, el grupo operaba principalmente en la frontera entre Honduras y Guatemala, donde actuaba como intermediario clave de redes mexicanas, colombianas y guatemaltecas para el transporte de drogas, y durante años fueron "un contacto importante para el tránsito de la cocaína producida en Suramérica y los distribuidores mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa". EFE