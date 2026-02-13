VÍDEO: El Rey llama a recordar a las víctimas de ETA: "La memoria no es una forma de revancha" sino un "deber cívico"

El Rey Felipe VI ha defendido la necesidad de seguir recordando a todas y cada una de las 853 víctimas mortales de la banda terrorista ETA, esgrimiendo que "la memoria no es una forma de revancha" sino que es un "deber cívico", al tiempo que también ha mostrado su incomprensión por que todavía a día de hoy haya quien no condene el terrorismo.

"La memoria no es una forma de revancha, ni una lista inagotable de agravios, ni una rémora para el progreso. La memoria es un deber cívico. No podemos vivir, no podemos convivir, sin la memoria", ha sostenido durante su intervención en el acto con el que la Universidad Autónoma de Madrid ha rendido homenaje al jurista y profesor Francisco Tomás y Valiente en el 30 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA.

Según Felipe VI, "esa es una lección que nuestros jóvenes, que afortunadamente no vivieron esa España, deben aprender y tener siempre muy presente, y para eso debemos enseñársela".

"El asesinato de un profesor en su despacho de la facultad causó una enorme conmoción", ha subrayado el monarca, quien fue alumno de Tomás y Valiente durante su paso por la UAM, reconociendo que aquellos "eran tiempos muy duros, donde la sociedad se enfrentaba con cruda realidad a la barbarie en forma de goteo de atentados terroristas".

Aquel "fue un acto de singular brutalidad, de sinrazón sin límites, orientado a sembrar el terror en estado puro", ha valorado Felipe VI, recordando que el propio Tomás y Valiente defendía que "cada vez que matan a uno, nos matan a todos un poco".

EL TERRORISMO BUSCA MATAR LA CONVIVENCIA

"Cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia, esto es, cercenar la libertad y sembrar el odio que impide la comprensión de aquel que piensa distinto", ha sostenido, subrayando que "ese y no otro era el objeto del terrorismo, tan totalitario e inhumano que cuesta creer que todavía hoy haya quien lo justifique y no lo condene".

Asimismo, ha llamado la atención sobre el hecho de que muchos de los asesinatos perpetrados por ETA "siguen sin resolverse pese al tiempo transcurrido" y ha incidido en que los españoles deben la "convivencia pacífica" a personas como Tomás y Valiente, pero también a otros muchos asesinados por la banda terrorista, incluidos "centenares de servidores públicos de todo tipo" y también a "a civiles de toda condición, niños incluidos".

"Sobre su memoria y su dignidad, la de sus seres queridos y la de todas las víctimas supervivientes, debemos todos continuar trabajando por una convivencia pacífica, democrática y solidaria, en el marco de nuestra Constitución, de sus valores y del espíritu con el que se fraguó", ha esgrimido el monarca. Por eso, ha añadido, "debemos recordarlas a todas: su vida, su ejemplo y también las circunstancias de su asesinato".

