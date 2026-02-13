SEMG Solidaria entrega material sanitario y medicamentos a un centro de salud de Burundi

La Fundación SEMG Solidaria, que se integra en la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), ha realizado recientemente un viaje a Burundi, concretamente a la localidad de Ndava, donde ha entregado material sanitario y medicamentos a un centro de salud.

Esta misión de cooperación, que se ha llevado a cabo en colaboración con la Universidad de Ngozi de este país africano, ha sido complementada con el desarrollo de un proyecto formativo dirigido a profesionales sanitarios de la zona, en áreas clave como la insuficiencia cardíaca, la electrocardiografía, la cirugía menor y la ecografía clínica.

Así, entre el material donado se incluye equipamiento para cirugía menor, como pinzas, portas, tijeras y bisturís; y elementos para la atención clínica y el manejo del paciente, como saturímetros, fonendoscopios, lámpara y linterna de luz azul. Además, se han facilitado consumibles imprescindibles, como guantes, mascarillas, tintura de yodo, campos estériles y gel hidroalcohólico.

Junto a ello, y con motivo de este viaje de la citada delegación encabezada por el presidente de SEMG Solidaria, el doctor Manuel Mozota, también se ha entregado material de consulta, como depresores y linternas para la exploración de garganta, así como un importante lote de medicamentos básicos para el abordaje de patologías frecuentes.

ANALGÉSICOS, ANTIBIÓTICOS Y COLIRIOS, ENTRE LOS FÁRMACOS FACILITADOS

La donación ha incluido medicamentos esenciales para el abordaje de patologías frecuentes, como analgésicos, antibióticos, colirios, antidiarreicos, sueros de rehidratación oral, fármacos para el control de vómitos, corticoides, antiparasitarios y tratamientos inhalados para el asma. Con ello, se ha contribuido a reforzar la capacidad asistencial de este centro de salud en su actividad diaria.

Por último, esta organización ha indicado que, de forma complementaria, SEMG Navarra ha entregado 25 camisetas y 20 gorras, destinadas a fomentar la práctica deportiva y apoyar iniciativas de educación sanitaria orientadas a promover hábitos saludables en la comunidad.