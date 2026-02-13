Salvador Illa se reincorporará el lunes "de forma progresiva" a sus responsabilidades

Salvador Illa expresó agradecimientos al personal médico que lo trató durante su baja, destacando la profesionalidad y el trato humano recibido en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En este contexto, el presidente de la Generalitat anunció que retomará sus labores administrativas a partir de este lunes, haciéndolo de manera paulatina tras permanecer casi cinco meses alejado de la actividad institucional debido a una infección severa. Según Europa Press, Illa indicó a través de un mensaje publicado en la red social X que la reincorporación se realizará de forma progresiva, señalando su entusiasmo y determinación para retomar sus funciones.

La ausencia de Illa del ámbito público se produjo tras ser diagnosticado con una osteomielitis púbica, enfermedad que le ocasionó la pérdida de movilidad en las piernas y que lo obligó a interrumpir sus responsabilidades desde el 17 de enero. La osteomielitis púbica consiste en una infección del hueso púbico, condición que puede implicar un proceso de recuperación complejo y prolongado. Tal como detalló Europa Press, Illa permaneció ingresado durante aproximadamente dos semanas en el Hospital Vall d'Hebron, donde fue atendido por un equipo médico especializado.

Durante su mensaje, Illa hizo referencia al apoyo y los ánimos recibidos en el período que estuvo apartado, extendiendo su gratitud tanto al personal sanitario como a quienes le enviaron muestras de apoyo durante su recuperación. El medio Europa Press consignó que el presidente expresó sentirse motivado para afrontar la reincorporación y subrayó la importancia de la dedicación y la humanidad evidenciadas por quienes lo asistieron en el hospital.

La confirmación del regreso de Illa a la actividad institucional se produce en un contexto en el que la Generalitat había funcionado sin su presencia activa al frente desde el inicio de su baja. De acuerdo con Europa Press, esta vuelta se plantea de manera gradual, sin que se haya precisado aún el calendario completo para la reincorporación total a todas sus funciones. La baja por enfermedad de Salvador Illa marcó una pausa prolongada en la jefatura administrativa de la Generalitat y generó atención sobre su estado de salud por la naturaleza grave de la patología diagnosticada.

El proceso de recuperación permitió a Illa ir recuperando la movilidad y prepararse para retomar su actividad. Según Europa Press, Illa comunicó su intención de regresar con energía y ganas renovadas a las responsabilidades institucionales, manteniendo la cautela propia de quienes han atravesado un episodio médico de esta gravedad. Su anuncio en la red social X forma parte de las primeras declaraciones públicas desde que fue diagnosticado con osteomielitis y apartado de manera obligada de sus deberes oficiales.

La prolongada ausencia de Illa motivó mensajes de apoyo provenientes tanto del entorno institucional como de la ciudadanía que siguió de cerca el desarrollo de su situación médica. Durante las semanas en las que permaneció internado y en recuperación, diversas figuras públicas y actores políticos enviaron mensajes públicos de ánimo y pronta recuperación, según recopiló Europa Press. El equipo médico del Hospital Vall d'Hebron realizó el seguimiento y tratamiento del presidente de la Generalitat durante la fase más aguda de la enfermedad.

El anuncio de la reincorporación de Salvador Illa se consideró un paso relevante para la Generalitat, que afronta retos administrativos y políticos con su presidente de regreso al trabajo tras una recuperación que requirió meses de atención médica especializada. Según el informe de Europa Press, la reincorporación progresiva responde a la necesidad de completar el proceso de readaptación física tras la enfermedad y asegurar una transición adecuada de regreso a las tareas ejecutivas.