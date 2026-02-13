Agencias

Salvador Illa se reincorporará el lunes "de forma progresiva" a sus responsabilidades

Después de casi cinco meses apartado de la actividad institucional debido a una grave infección, el dirigente catalán anunció que retomará sus funciones administrativas este lunes, mostrando entusiasmo y agradecimiento al equipo médico y a quienes le ofrecieron apoyo

Guardar

Salvador Illa expresó agradecimientos al personal médico que lo trató durante su baja, destacando la profesionalidad y el trato humano recibido en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. En este contexto, el presidente de la Generalitat anunció que retomará sus labores administrativas a partir de este lunes, haciéndolo de manera paulatina tras permanecer casi cinco meses alejado de la actividad institucional debido a una infección severa. Según Europa Press, Illa indicó a través de un mensaje publicado en la red social X que la reincorporación se realizará de forma progresiva, señalando su entusiasmo y determinación para retomar sus funciones.

La ausencia de Illa del ámbito público se produjo tras ser diagnosticado con una osteomielitis púbica, enfermedad que le ocasionó la pérdida de movilidad en las piernas y que lo obligó a interrumpir sus responsabilidades desde el 17 de enero. La osteomielitis púbica consiste en una infección del hueso púbico, condición que puede implicar un proceso de recuperación complejo y prolongado. Tal como detalló Europa Press, Illa permaneció ingresado durante aproximadamente dos semanas en el Hospital Vall d'Hebron, donde fue atendido por un equipo médico especializado.

Durante su mensaje, Illa hizo referencia al apoyo y los ánimos recibidos en el período que estuvo apartado, extendiendo su gratitud tanto al personal sanitario como a quienes le enviaron muestras de apoyo durante su recuperación. El medio Europa Press consignó que el presidente expresó sentirse motivado para afrontar la reincorporación y subrayó la importancia de la dedicación y la humanidad evidenciadas por quienes lo asistieron en el hospital.

La confirmación del regreso de Illa a la actividad institucional se produce en un contexto en el que la Generalitat había funcionado sin su presencia activa al frente desde el inicio de su baja. De acuerdo con Europa Press, esta vuelta se plantea de manera gradual, sin que se haya precisado aún el calendario completo para la reincorporación total a todas sus funciones. La baja por enfermedad de Salvador Illa marcó una pausa prolongada en la jefatura administrativa de la Generalitat y generó atención sobre su estado de salud por la naturaleza grave de la patología diagnosticada.

El proceso de recuperación permitió a Illa ir recuperando la movilidad y prepararse para retomar su actividad. Según Europa Press, Illa comunicó su intención de regresar con energía y ganas renovadas a las responsabilidades institucionales, manteniendo la cautela propia de quienes han atravesado un episodio médico de esta gravedad. Su anuncio en la red social X forma parte de las primeras declaraciones públicas desde que fue diagnosticado con osteomielitis y apartado de manera obligada de sus deberes oficiales.

La prolongada ausencia de Illa motivó mensajes de apoyo provenientes tanto del entorno institucional como de la ciudadanía que siguió de cerca el desarrollo de su situación médica. Durante las semanas en las que permaneció internado y en recuperación, diversas figuras públicas y actores políticos enviaron mensajes públicos de ánimo y pronta recuperación, según recopiló Europa Press. El equipo médico del Hospital Vall d'Hebron realizó el seguimiento y tratamiento del presidente de la Generalitat durante la fase más aguda de la enfermedad.

El anuncio de la reincorporación de Salvador Illa se consideró un paso relevante para la Generalitat, que afronta retos administrativos y políticos con su presidente de regreso al trabajo tras una recuperación que requirió meses de atención médica especializada. Según el informe de Europa Press, la reincorporación progresiva responde a la necesidad de completar el proceso de readaptación física tras la enfermedad y asegurar una transición adecuada de regreso a las tareas ejecutivas.

Temas Relacionados

Salvador IllaGeneralitatHospital Vall dHebronEuropa PressBarcelonaXReincorporación laboralOsteomielitis púbicaRecuperaciónPresidenteEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Japón incauta un buque chino y detiene a su capitán tras introducirse en su zona económica exclusiva

Las fuerzas niponas retuvieron una embarcación proveniente del país asiático y aseguraron al responsable de mando, tras ignorar órdenes oficiales cerca de Nagasaki, en un contexto de tensiones diplomáticas y creciente vigilancia marítima regional

Japón incauta un buque chino

La brasileña Vale recorta un 62% su beneficio en 2025, hasta los 1.986 millones de euros

La minera sudamericana experimenta caída notable en sus números anuales, mientras sus ingresos y ventas de minerales muestran leves alzas y enfrenta sanciones por daños ecológicos recientes, en medio del esfuerzo por mantener estabilidad operativa, según fuentes empresariales

La brasileña Vale recorta un

Page agradece todo el trabajo para "minimizar" daños y dice que en esto "no hay que hacer cálculos políticos"

Emiliano García-Page reconoce el esfuerzo conjunto de fuerzas de seguridad, equipos de emergencia y ciudadanía ante el impacto de recientes temporales, destacando la respuesta unificada y la solidaridad como factores clave para afrontar desafíos climáticos y proteger a la comunidad

Page agradece todo el trabajo

La CNMC sanciona a una web de porno por no impedir el acceso de menores a sus contenidos

El regulador ha multado a Carang Soluciones S. L. con 1.300 euros tras constatar la ausencia de filtros eficaces para bloquear material sexual a menores, considerando este hecho una infracción muy grave según la Ley General de Comunicación Audiovisual

La CNMC sanciona a una

El 40% de provincias españolas carece de cuidados paliativos pediátricos a domicilio, según un informe

Expertos advierten sobre la disparidad en la atención domiciliaria para menores con cáncer, ya que numerosos territorios ofrecen recursos insuficientes, falta de equipos especializados y servicios limitados, lo que genera preocupación entre las familias y asociaciones defensoras

Infobae