Rusia confirma una nueva ronda de contactos con Ucrania y EEUU el 17 y 18 de febrero en Ginebra

El diplomático ruso Vladimir Medinski, conocido por haber liderado las negociaciones fallidas entre Moscú y Kiev en Estambul en 2025, encabezará la delegación rusa en la próxima ronda de encuentros trilaterales en Suiza, donde se prevé que las discusiones se enfoquen en la situación de los territorios ocupados en el este y sureste de Ucrania. La cita se concretará los días 17 y 18 de febrero en Ginebra, según informó este viernes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Los equipos negociadores de Rusia, Ucrania y Estados Unidos asistirán a esta reunión, tras una invitación impulsada por Washington y aceptada públicamente por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

De acuerdo con la información publicada por diversas fuentes oficiales recogidas por el medio, Peskov subrayó que la nueva fase de los contactos se desarrollará bajo el formato trilateral entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses, a diferencia de rondas previas que incluyeron sedes distintas. El medio detalló que la delegación de Ucrania estará presidida por Rustem Umerov, actual secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa. Además, el asesor económico del presidente ruso, Kirill Dimitriev, será uno de los principales participantes por parte de Moscú, mientras que la representación ucraniana también incluirá a funcionarios como el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budanov, y al general Andri Hnatov de las Fuerzas Armadas.

Tal como consignó el medio, Zelenski reveló el miércoles que la agenda de estas negociaciones está centrada en el futuro de las regiones del Donbás y otras zonas que permanecen bajo el control de las fuerzas rusas. Además, el mandatario confirmó que Washington planteó la idea de establecer una zona franca en el Donbás, que permitiría el libre comercio y serviría como área de amortiguamiento entre ambos bandos, con el objetivo de reducir tensiones y explorar nuevas fórmulas para la convivencia en los territorios en disputa.

Según publicó la fuente, antes de este nuevo encuentro en Ginebra, se habían celebrado dos rondas previas de contactos trilaterales, ambas en Emiratos Árabes Unidos. El resultado más tangible de esas conversaciones anteriores se tradujo en el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra entre Rusia y Ucrania, hecho que representó el primero de ese tipo en un período cercano a cinco meses. Aunque este acuerdo humanitario se concretó, el medio puntualizó que hasta el momento no se han producido avances relevantes en el terreno político.

Las autoridades rusas ratificaron este viernes que su objetivo consiste en "trabajar en soluciones fundamentales dentro del marco establecido por el jefe de Estado", según declaró Rustem Umerov, quien reiteró también la prioridad de alcanzar una paz estable y duradera. La comitiva ucraniana repite en su mayoría a los representantes presentes en la última cita en Abu Dabi, conforme detalló la publicación.

El trasfondo de estos contactos se remonta a la invasión rusa de Ucrania, lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente Vladimir Putin. Los intentos previos de negociar acuerdos de paz, como el promovido en Estambul y encabezado entonces por Medinski, no lograron poner fin al conflicto ni resolver la tensa disputa por los territorios actualmente en manos rusas.

El medio señaló que la propuesta estadounidense para crear nuevas áreas económicas en las zonas en disputa responde a la necesidad de encontrar fórmulas que permitan normalizar la vida social y económica en el Donbás y alrededores, mientras las partes discuten las condiciones de un posible acuerdo político. La expectativa se centra en la posibilidad de que la cita en Ginebra permita acercar posiciones respecto a fórmulas de coexistencia, el estatus de los territorios ocupados y el levantamiento de restricciones para el comercio y el tránsito de personas y bienes.

Las negociaciones contarán, según informó la fuente, con la participación de los mismos delegados del último encuentro bilateral de alto nivel, cuya experiencia en anteriores rondas se considera relevante para avanzar en los temas más sensibles. Aunque Washington ha promovido la iniciativa de crear una zona franca y articular mecanismos económicos especiales en el Donbás, aún no se conocen los detalles pormenorizados de su propuesta ni el grado de aceptación por parte de las delegaciones de Rusia y Ucrania.

La serie de reuniones celebradas hasta ahora se han producido en un contexto de enfrentamientos activos en distintos frentes de Ucrania y bajo la presión internacional para encontrar salidas diplomáticas que reduzcan la violencia y abran la puerta a acuerdos de largo plazo. Dado el precedente de Emiratos Árabes Unidos, algunas fuentes diplomáticas expresan que la experiencia acumulada en esos intercambios facilitará el desarrollo de la cita en Ginebra, aunque persisten diferencias sustanciales en cuestiones territoriales y políticas.

De acuerdo con lo recogido por el medio, los contactos del 17 y 18 de febrero volverán a reunir a responsables clave en la toma de decisiones, con el reto de avanzar más allá de los acuerdos humanitarios y explorar de manera integral los temas de soberanía, gobernanza de las regiones ocupadas y posibles compromisos en materia de seguridad y comercio para la región. Mientras tanto, la expectativa gira en torno a si la presencia activa de Washington contribuirá a allanar el camino para futuros entendimientos políticos más sólidos entre Moscú y Kiev.