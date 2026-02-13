OpenAI retira de ChatGPT los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4

Solo un pequeño porcentaje de usuarios utiliza diariamente el modelo GPT-4o en ChatGPT, una cifra que según OpenAI representa el 0,1 por ciento. Esta estadística respaldó la determinación de la compañía de retirar varias de sus versiones anteriores de inteligencia artificial a partir del 13 de febrero, argumentando que ahora existen opciones más avanzadas y personalizables. La información fue reportada por el medio Europa Press.

Según informó Europa Press, OpenAI ha anunciado que los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4 dejarán de estar disponibles en ChatGPT desde la fecha mencionada. Estos modelos habían reaparecido en la plataforma tras la solicitud de usuarios que contaban con suscripciones Plus y Pro, quienes manifestaron necesitar más tiempo para adaptarse a los cambios y preferían la experiencia proporcionada por GPT-4o. A pesar de haber restaurado dichos modelos temporalmente, la empresa ha decidido poner fin a su disponibilidad permanente con el objetivo de avanzar en la integración de nuevas tecnologías.

OpenAI detalló que en agosto se introdujo la versión GPT-5, una actualización principal que sustituyó al modelo GPT-4o. La transición, sin embargo, generó inquietudes entre algunos suscriptores, especialmente aquellos acostumbrados al estilo más tradicional y cálido de GPT-4o. Por esta razón, la empresa restableció el acceso a GPT-4o a partir de la demanda de sus usuarios más activos y de pago.

Posteriormente, OpenAI implementó mejoras significativas en la plataforma. Según consignó Europa Press, en noviembre se lanzó GPT-5.1, seguido en diciembre por GPT-5.2. Ambas versiones llegaron con características mejoradas, como una personalidad de asistente mejor definida, mayor apoyo a la creatividad y opciones de personalización avanzadas en las respuestas. La intención era ofrecer a los usuarios la capacidad de ajustar el estilo conversacional, el nivel de entusiasmo y la calidez del chatbot, respondiendo a los comentarios que solicitaban mayor control sobre la interacción.

En un comunicado publicado en su página web, la compañía aclaró: “Nuestro objetivo es brindar a los usuarios mayor control y personalización sobre cómo se siente usar ChatGPT, no solo sobre sus funciones”. Esta estrategia se ha enfocado en permitir que los usuarios elijan entre distintas formas de interacción, incluida la posibilidad de seleccionar estilos de comunicación como el amistoso.

Frente a estas nuevas funcionalidades y al bajo uso de los modelos anteriores, OpenAI decidió proceder con la eliminación definitiva de los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4 de ChatGPT. Europa Press informó que la empresa reconoció la existencia de usuarios que pueden sentir frustración ante la pérdida de estos modelos. La declaración oficial de la compañía enfatizó: “Sabemos que perder el acceso a GPT-4o resultará frustrante para algunos usuarios, y no tomamos esta decisión a la ligera. Retirar modelos nunca es fácil, pero nos permite centrarnos en mejorar los modelos que la mayoría de la gente usa a diario”.

La empresa argumentó que la actualización continua de sus sistemas de inteligencia artificial está orientada a responder a las necesidades predominantes de la comunidad de usuarios. Si bien la decisión implica la desaparición de modelos considerados útiles por una minoría, para OpenAI el desarrollo y mantenimiento de las versiones más modernas requiere reorientar esfuerzos y recursos.

Europa Press recordó que la discusión sobre cuánto tiempo necesitan los usuarios para adaptarse a nuevas versiones ha sido un tema regular desde las primeras implementaciones de modelos avanzados en ChatGPT. De este modo, la compañía mantiene la política de responder a las peticiones de los usuarios, aunque priorizando el perfeccionamiento de sus productos predominantes en el mercado.

El cambio anunciado supone una modificación significativa en el catálogo de opciones para suscriptores de pago y usuarios habituales, quienes en adelante deberán recurrir a las versiones más recientes, consideradas por OpenAI como más avanzadas y flexibles. La empresa insistió en que la actualización de ChatGPT apunta a facilitar experiencias más adaptables, con herramientas de personalización ampliadas que buscan una mayor satisfacción entre los usuarios de la plataforma.