Merz insta a EEUU a "reparar" las relaciones y reforzar la OTAN: "Los europeos estamos haciendo nuestra parte"

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha mostrado su preocupación por los intentos europeos de retomar el diálogo con Moscú, al afirmar públicamente que Rusia no ha dado muestras de disposición para negociar el fin de la guerra en Ucrania y que esos contactos no arrojan resultados concretos. Según consignó el medio Europa Press, el dirigente señaló en la Conferencia de Seguridad de Múnich que, pese a los esfuerzos de algunos países como Francia por establecer conversaciones con el gobierno ruso, las condiciones necesarias para una negociación real no se han materializado hasta el momento. Al abordar la eficacia de estos acercamientos, el canciller recordó el caso del primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien viajó a Moscú por iniciativa propia sin obtener avances duraderos para frenar el conflicto, y destacó que, poco después de ese intento, se observaron ataques intensificados contra infraestructuras civiles en Ucrania.

En su discurso inaugural del evento, Friedrich Merz apeló directamente a Estados Unidos para que trabaje junto a Europa en la reparación de los lazos trasatlánticos y el fortalecimiento de la OTAN, planteando que estas alianzas resultan fundamentales ante desafíos globales. Tal como describió Europa Press, el mandatario alemán defendió firmemente la relevancia de la cooperación y subrayó que los socios europeos están “haciendo su parte” para reforzar el vínculo interno de la OTAN. En un gesto dirigido a la Casa Blanca, Merz pronunció parte de su intervención en inglés para instar a Washington a restaurar la confianza mutua y fortalecer la alianza, definida por él como “la más fuerte de todos los tiempos”.

Merz argumentó, según publicó Europa Press, que formar parte de la OTAN es una ventaja tanto para Europa como para Estados Unidos, y que el compromiso colectivo resulta una respuesta imprescindible en la actual coyuntura internacional, caracterizada por la rivalidad entre grandes potencias. "Reconstruyamos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte", sintetizó el canciller. El dirigente alertó que, aun con la influencia global estadounidense, Washington no podría hacer frente solo a estos retos, por lo que reiteró la necesidad de cooperación dentro de la alianza atlántica.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, Merz reconoció las diferencias existentes entre la administración estadounidense y sus aliados europeos, una distensión que se hizo manifiesta en la misma Conferencia de Seguridad un año antes, cuando el entonces vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, enfatizó la brecha durante su intervención. El canciller alemán se refirió a esta grieta entre socios, pero defendió los valores de Europa en contraposición a las llamadas guerras culturales que emergen del movimiento MAGA en Estados Unidos. En sus palabras: “Las batallas culturales MAGA en Estados Unidos no es la nuestra. La libertad de expresión aquí acaba donde las palabras van directas contra la dignidad y los derechos básicos”.

En otro aspecto central de su discurso, el jefe de gobierno alemán defendió el libre comercio y criticó el proteccionismo y los aranceles, modelos con los que no se siente identificado el bloque europeo. Europa Press detalló que Merz abogó, además, por el respeto a los acuerdos internacionales sobre el clima y la adhesión a instituciones multilaterales como la Organización Mundial de la Salud (OMS). El líder insistió en que los esfuerzos concertados permiten responder a problemas globales que no pueden abordarse desde una sola nación o continente.

Respecto al conflicto en Ucrania, Merz expuso durante una sesión de preguntas que Europa sostiene actualmente una “buena coordinación” con Estados Unidos para las conversaciones sobre la guerra. Según relató Europa Press, el mandatario aseguró que todos los pasos y negociaciones se discuten previamente entre ambas partes, lo que garantiza una actuación conjunta frente a Moscú.

Al recordar la visita no autorizada del primer ministro húngaro a Rusia, el canciller alemán dijo que este tipo de acciones unilateral no resultaron satisfactorias, ya que no se lograron avances para detener la guerra. Más aún, días después del viaje europeo sin mandato común, se registraron algunos de los ataques más severos contra viviendas, hospitales e infraestructuras ucranianas. “Hubo alguien de la Unión Europea, un primer ministro, que viajó por su cuenta. Esto fue hace casi dos años. No tenía mandato, fue allí y no logró nada. Y la semana siguiente vimos los ataques más intensos contra infraestructuras civiles, contra viviendas privadas, contra hospitales, que habíamos visto hasta ese momento”, recalcó Merz, citado por Europa Press.

El canciller afirmó que, aunque Europa está abierta al diálogo, considera que Rusia aún no expresa una disposición verdadera para entablar negociaciones de paz. “Tiene sentido hablar, estamos dispuestos a hablar. Pero, como pueden ver también en el lado estadounidense, Rusia todavía no está dispuesta a negociar seriamente”, puntualizó el líder alemán, conforme detalló Europa Press.

Merz planteó además que la guerra solo finalizará cuando Rusia se encuentre agotada, tanto económica como posiblemente militarmente. El dirigente insistió en que Moscú debe poner término a la ofensiva sobre Ucrania y que, desde Europa, se han realizado múltiples esfuerzos para alcanzar ese punto, aunque, según sus palabras, ese escenario aún no se concreta. “Rusia tiene que poner fin a esta terrible guerra contra Ucrania. Y debemos hacer todo lo necesario para llevarlos al punto en el que ya no vean ninguna ventaja en continuar esta terrible guerra”, enfatizó Merz ante los asistentes a la Conferencia de Seguridad de Múnich, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.