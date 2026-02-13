Los médicos vuelven a la huelga nacional la próxima semana para exigir un Estatuto Marco propio

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha anunciado un calendario de movilizaciones que contempla cinco jornadas de huelga nacional hasta junio y múltiples concentraciones en comunidades autónomas como Aragón, Baleares, Canarias, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, País Vasco, Cataluña, Andalucía y Galicia. Tal como informó el Comité de Huelga y detalló el medio de comunicación, la protesta surge tras el rechazo de los principales sindicatos médicos al acuerdo entre el Ministerio de Sanidad y otros colectivos sindicales sobre el nuevo Estatuto Marco que regula el empleo público en la Sanidad española. La primera huelga está convocada para la próxima semana, con paros de lunes a viernes, y constituye la primera acción coordinada de este alcance entre las organizaciones médicas del país.

De acuerdo con la información publicada, esta reacción unificada responde al malestar acumulado durante los tres años de negociaciones con el Ministerio de Sanidad y los sindicatos incluidos en el Ámbito de Negociación. Según detalló el propio Comité de Huelga, integrado por la CESM, el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), el nuevo Estatuto Marco aprobado preliminarmente no reconoce adecuadamente sus condiciones específicas de formación, responsabilidad y carga de trabajo, y no satisface la demanda del colectivo médico y facultativo de contar con un marco regulador diferenciado que responda a sus particularidades.

La insatisfacción sindical se intensificó desde el pasado 26 de enero, fecha en la que Ministerio de Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF alcanzaron un acuerdo sobre el anteproyecto del Estatuto Marco, texto que aún debe sortear los trámites del Consejo de Ministros y la tramitación parlamentaria. Aunque dicho acuerdo contemplaba un capítulo diferenciado para el colectivo médico, el Comité de Huelga consideró que solo regula de manera concreta las guardias y no da una respuesta integral a sus demandas laborales, tildando la regulación propuesta de las guardias como "muy insuficiente y discriminatoria" para el ejercicio médico, según consignó el medio. Los sindicatos de médicos argumentan que el texto no recoge las condiciones laborales, salariales y organizativas que requieren por la naturaleza de su trabajo dentro del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Como complemento a las huelgas, este sábado está convocada, según señaló el Comité de Huelga, una manifestación en Madrid a las 12.00 horas, que partirá desde el Congreso de los Diputados hasta el Ministerio de Sanidad. Esta protesta pretende dar visibilidad al rechazo generalizado de los médicos y facultativos de todas las comunidades autónomas al Estatuto Marco pactado. El medio recogió el planteamiento de que durante el proceso de negociación, el Ámbito de Negociación no permitió un diálogo real sobre las reivindicaciones presentadas por el único sindicato profesional de facultativos presente, la CESM, que denuncia haber tenido una capacidad de intervención "prácticamente anecdótica".

La ministra de Sanidad, Mónica García, reiteró su oposición a crear una normativa aparte para médicos, argumentando que una diferenciación normativa generaría "desigualdades en el Sistema Nacional de Salud" y afectaría la cohesión del SNS. En este contexto, la ministra remitió una carta al Comité de Huelga en la que recomendaba utilizar las iniciativas parlamentarias para avanzar en el reconocimiento de sus demandas o negociar directamente con las administraciones autonómicas, recordando el impacto de la huelga en la ciudadanía y su potencial perjuicio para los pacientes. Según recogió la fuente, la ministra señaló su respeto al derecho de huelga, aunque advirtió de las consecuencias que conlleva una interrupción de servicios sanitarios.

Acerca de la trayectoria del conflicto, los sindicatos médicos han asegurado que la convocatoria nacional de huelga surge como "última opción" tras agotar otras medidas. Sostienen que a lo largo de los últimos años han mantenido decenas de reuniones con el Ministerio, se han reunido con representantes parlamentarios y han comparecido en el Senado, además de promover huelgas en el ámbito autonómico y negociar con sistemas de salud regionales. No obstante, según la información difundida por los sindicatos y recogida en la cobertura mediática, las respuestas institucionales han sido insuficientes para abordar sus principales reclamaciones.

Los profesionales del sector denuncian sobrecargas laborales derivadas de turnos de hasta 24 horas, listas de pacientes que consideran inasumibles debido a recursos insuficientes y condiciones que dificultan la conciliación familiar y profesional. Según los sindicatos, estas circunstancias provocan una pérdida retributiva y ponen trabas al ejercicio de la profesión, conduciendo a que un número significativo de médicos opte por abandonar el SNS. Los portavoces sindicales advirtieron, según publicó la fuente, que el abandono progresivo de profesionales puede comprometer la atención sanitaria y señalaron que las administraciones implicadas no han atendido adecuadamente la magnitud del problema.

El Comité de Huelga confirmó que la movilización nacional de la próxima semana es la primera de al menos cinco huelgas planeadas en el primer semestre del año, con previsión de paros entre el 27 y el 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio, además del actual llamamiento a paros y manifestaciones. El medio indicó que estas acciones tienen como objetivo presionar para la aprobación de un marco normativo adaptado a las exigencias y especialización del trabajo médico dentro del SNS.

En la planificación semanal de protestas, los sindicatos han registrado concentraciones en varias comunidades autónomas, demostrando, según informaron, un frente común en la petición de soluciones diferenciadas para el colectivo médico. En palabras del Comité de Huelga, el conflicto no radica solamente en la necesidad de mayor regulación de las jornadas y retribuciones, sino en la demanda de un reconocimiento normativo acorde a la responsabilidad, la formación especializada y las condiciones de riesgo propias de la profesión médica y facultativa.

Diversas organizaciones sindicales y médicas participantes insistieron, de acuerdo con el reporte del medio, en que la creación de un Estatuto propio no busca privilegios, sino el ajuste de la normativa a la realidad de su ejercicio profesional. Además, subrayaron que la actual situación influye negativamente en la calidad del servicio sanitario al saturar a los especialistas, frenar la incorporación de nuevos facultativos y acrecentar la presión asistencial sobre los equipos médicos en todos los niveles del SNS.

Con el desarrollo de las protestas, el sector sanitario permanece atento a la evolución de la tramitación parlamentaria del Estatuto Marco y a posibles nuevos contactos entre el Ministerio y los sindicatos. El Comité de Huelga manifestó que continuará con el calendario de movilizaciones y concentraciones programadas hasta obtener avances en sus exigencias, según la información publicada por el medio.