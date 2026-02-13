La presa de Montejaque desembalsa con un caudal de salida de 200 metros cúbicos por segundo

La presa de Los Caballeros, en el municipio malagueño de Montejaque, ha comenzado a desembalsar agua por los aliviaderos superiores. El caudal de salida estimado era de 345 metros cúbicos por segundo (m3/s), pero actualmente está saliendo a 200 m3/s.

Así, según han informado desde la Junta de Andlaucía, el mecanismo de sifones de la infraestructura, construida en 1924, ha funcionado a las 9.02 horas cuando éstos han entrado en carga, tras haber entrado el agua al sistema de aliviaderos a las 8.42 horas, aproximadamente a 22 centímetros de coronación.

El agua está transitando como se esperaba por los sistemas de la Cueva del Hundidero, durante cerca de ocho kilómetros de galerías, y saliendo por la Cueva del Gato. Así, el caudal de salida es de 200 m3/s. Además, han precisado desde la Junta que la laminación del sistema de cuevas "está siendo aún mejor de lo previsto".

Desde este último tren de borrascas, la presa de Montejaque, así como los sistemas de cuevas Hundidero-Gato, está siendo monitorizada y vigilada las 24 horas del día por parte de Endesa, la propietaria de la presa, la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, la Delegación Territorial en Málaga, la Guardia Fluvial de Aguas y los Agentes de Medio Ambiente de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente; así como por la Guardia Civil y la UME.

Esta vigilancia continua se ha mantenido en la Estación de Benaoján, Estación de Jimera de Líbar y Estación de Cortes de la Frontera, así como desde la junta de los ríos donde confluye el río Guadiaro con el río Genal a su paso por el núcleo de El Secadero (en Casares, Málaga) y por el municipio de San Martín del Tesorillo (Cádiz), hasta su desembocadura.

Ante la posible crecida del río Guadiaro tras la apertura de los aliviaderos de la presa de Montejaque, se llevó a cabo hace varios días un desalojo preventivo de unas 180 personas de la Estación Benaoján, por decisión de la Dirección de las Emergencias en Andalucía, para evitar riesgos.

La delegada del Gobierno de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, ha mantenido este viernes una reunión telemática con el operativo desplegado, para agradecerles todo su trabajo en estos días, y donde se ha abordado cómo ha sido el desembalse de la presa de Montejaque y se ha analizado la evolución del cauce del río a su paso por los municipios.