La OCU aconseja evitar maquillajes y esmaltes de uñas en menores de 3 años

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recalca que la vigilancia activa y el sentido común no deben sustituirse por expresiones como “hipoalergénico” o “testado dermatológicamente”, señalando que estas frases no garantizan la total ausencia de efectos adversos. Esta advertencia enfatiza la importancia de comprobar de forma personal la tolerancia de los productos cosméticos en la piel infantil antes de permitir su uso extensivo, una recomendación que cobra fuerza especialmente en momentos de celebraciones como los Carnavales, cuando incrementa la utilización de maquillaje y esmaltes en menores.

Según informó la OCU en la víspera de estas festividades, se aconseja evitar tanto el maquillaje facial como los esmaltes de uñas en menores de tres años debido a que estos productos contienen solventes y otras sustancias que pueden resultar peligrosas en caso de que el niño se lleve las manos a la boca o succione sus dedos, una conducta frecuente a estas edades. El organismo sugiere que, antes de aplicar cualquier producto cosmético en infantes, los padres o cuidadores se aseguren de que el artículo cumpla la normativa vigente. Para este fin, recomienda revisar atentamente el envase, identificando la lista de ingredientes y el símbolo del tarro abierto, el cual indica el período seguro de utilización tras abrir el producto; la OCU destaca que productos usados en años previos pueden haber superado su periodo de seguridad y, por tanto, estar caducados.

El medio también detalla que, en el caso de cosméticos comercializados como juguetes o incluidos en sets infantiles, resulta esencial que porten el marcado CE. Este distintivo garantiza que el producto cumple las exigencias de seguridad establecidas por la Unión Europea, un aspecto especialmente relevante cuando se trata de artículos dirigidos a la población infantil.

De acuerdo con lo consignado por la OCU, ciertas sustancias presentes en los cosméticos representan riesgos particulares para las pieles infantiles sensibles. La organización recomienda dar preferencia a fórmulas compuestas por ingredientes sencillos y, en la medida de lo posible, elegir productos libres de perfumes o fragancias para minimizar el riesgo de reacciones. También insta a evitar conservantes como los parabenos, el Methylisothiazolinone, BHA y BHT, ya que se han vinculado a la aparición de reacciones cutáneas en consumidores especialmente sensibles.

El medio subraya que resulta pertinente realizar, con algunos días de antelación, una sencilla prueba de tolerancia al producto en cuestión. Este procedimiento permite detectar posibles reacciones adversas antes de la utilización total del cosmético en la superficie cutánea de los menores. Asimismo, la OCU aconseja aplicar previamente una crema hidratante para facilitar tanto la distribución como la posterior eliminación del maquillaje. Si durante el uso del producto aparecen síntomas como enrojecimiento, picor u otras señales de incomodidad cutánea, la organización señala la necesidad de retirar inmediatamente el maquillaje utilizando agua templada.

La prevención y la información detallada sobre ingredientes, fecha de apertura y caducidad, así como la atención frente a signos de intolerancia o malestar, conforman la serie de recomendaciones divulgadas por el organismo. Según lo reportado por la OCU, el adecuado conocimiento y la verificación rigurosa de la idoneidad de los productos permiten reforzar la seguridad de los niños en épocas en las que el uso de cosméticos se intensifica, como sucede en Carnavales y otras celebraciones similares.