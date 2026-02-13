La actuación de Juan Laforga & Especial Curaçao prevista mañana en Valladolid se traslada a la plaza de El Salvador

La Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid ha dado instrucciones para que se traslade la actuación 'Set DJ Juan Laforga & Especial Curaçao' de la plaza de Martí y Monsó a la plaza de El Salvador, conservando la misma fecha y el mismo horario (sábado 14 de febrero, de 19.30 a 22.00 horas).

La decisión se ha tomado tras conocer el punto de vista expresado por la Asociación de Vecinos Zona Centro en la reciente reunión del Grupo de Ocio Nocturno, celebrada en dependencias municipales el jueves.

La plaza de Martí y Monsó está ubicada en el corazón de la zona acústicamente saturada ZAS Coca que soporta elevados niveles de ruido, ha explicado el Consistorio a través de un comunicado recogido por Europa Press, en el que ha señalado que para encontrar un equilibrio entre el acceso al ocio de los ciudadanos y el derecho a la tranquilidad, se ha considerado oportuno hacer la modificación en la programación.

La Fundación Municipal de Cultura ha pedido a los ciudadanos de Valladolid que perdonen las molestias que pueda causarles este cambio de programación realizado para adecuarse a las circunstancias manifestadas.