Japón incauta un buque chino y detiene a su capitán tras introducirse en su zona económica exclusiva

El capitán identificado como Zheng Niali, de 47 años, permanece bajo custodia de las autoridades japonesas tras ser acusado de eludir una inspección de la Agencia de Pesca de Japón a unos 170 kilómetros de una isla deshabitada en la prefectura de Nagasaki. Esta acción representa el primer incidente de este tipo desde 2022 y ocurre en un contexto de crecientes tensiones diplomáticas y reforzamiento de la vigilancia marítima en la región, según informó la agencia Kiodo.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, el viernes las autoridades japonesas interceptaron un barco pesquero procedente de China dentro de la zona económica exclusiva (ZEE) de Japón, procediendo a su incautación y a la detención de su capitán. La agencia de noticias Kiodo detalló que el pesquero navegaba frente a la costa de Nagasaki con una tripulación de once personas. El incidente tuvo lugar cuando el capitán supuestamente ignoró órdenes de detenerse y continuar la travesía, lo cual motivó la intervención de la Agencia de Pesca japonesa.

La Agencia de Pesca de Japón, mediante un comunicado, explicó que el abordaje y aseguramiento del barco chino responde a la necesidad de prevenir la pesca ilegal en aguas bajo jurisdicción japonesa. Las autoridades aclararon que la causa principal de la detención fue el intento de evitar la inspección oficial por parte del personal japonés, lo que dio pie a la apertura de una investigación para esclarecer los hechos.

Este suceso ocurre en medio de un aumento de la tensión entre Tokio y Pekín. Según lo reportado por Kiodo, la retención del navío tiene lugar poco después de declaraciones recientes de la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien manifestó la intención de su gobierno de intervenir si China ejerciera una acción militar directa contra Taiwán. Estas declaraciones han contribuido a una intensificación del clima de vigilancia y precaución en las aguas del suroeste de Japón.

El gobierno japonés ha subrayado su compromiso de actuar “con resolución” para impedir que embarcaciones extranjeras lleven adelante operaciones no autorizadas en su ZEE. Generalmente, las inspecciones a bordo de buques foráneos forman parte de las medidas adoptadas por Japón para combatir la pesca ilegal. Cabe destacar que durante el año anterior se decomisaron dos embarcaciones, una originaria de Taiwán y otra de Corea del Sur, bajo circunstancias similares.

Por su parte, desde Pekín, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, manifestó durante una rueda de prensa que el gobierno chino espera que Japón cumpla con los acuerdos pesqueros vigentes entre ambos países durante la gestión del incidente. “El gobierno chino siempre ha exigido a los pescadores chinos que realicen operaciones de conformidad con las leyes y regulaciones, al tiempo que salvaguarda firmemente los derechos e intereses legítimos de los pescadores chinos”, afirmó Lin Jian, según lo publicado por el diario 'Global Times'.

El vocero chino recalcó la importancia de que la parte japonesa respete el acuerdo bilateral sobre actividad pesquera, aplique la ley de manera justa y garantice la seguridad, así como los derechos e intereses legales de los tripulantes chinos. Desde la perspectiva de China, la protección de sus ciudadanos y su actividad en el exterior continúa siendo una prioridad, mientras demanda que Tokio mantenga procedimientos apegados a los marcos jurídicos internacionales y bilaterales.

La incautación del barco añade un nuevo elemento a la dinámica de fiscalización sobre las aguas en disputa del Mar de China Oriental y el suroeste de Japón, donde la competencia por los recursos pesqueros y la delimitación de zonas económicas exclusivas suelen derivar en fricciones entre países vecinos. Según detalló Kiodo, el gobierno japonés busca con este tipo de operativos evidenciar su postura firme ante incursiones consideradas ilegales y reforzar los mecanismos de monitoreo y control que impidan la explotación no autorizada de los recursos marítimos.

La tripulación del pesquero chino, conformada por once personas, se encuentra bajo investigación mientras se determinan eventuales cargos derivados del incidente. La Agencia de Pesca de Japón no ha especificado aún los pasos posteriores al aseguramiento del navío, pero indica que la investigación sigue en curso y que el resultado dependerá de las pruebas recabadas sobre la presunta evasión de las autoridades.

Aunque en el pasado se han producido episodios similares con embarcaciones de otras nacionalidades, la relación actual entre China y Japón presenta una mayor sensibilidad por las tensiones asociadas a Taiwán y a la vigilancia marítima. El gobierno japonés sostiene que estas acciones son parte de una política de protección de sus intereses marítimos, alineada con el contexto internacional y las necesidades de defensa de su ZEE, informó el medio.

En cuanto a la coordinación diplomática, ambos países han reafirmado públicamente la necesidad de atenerse a los protocolos acordados para resolver incidentes de esta naturaleza. Lin Jian extendió su solicitud para que Tokio garantice que la aplicación de las leyes no menoscabe la integridad y los intereses de los ciudadanos chinos involucrados.

Dado el estado actual de las relaciones sino-japonesas y la política declarada por la administración de Sanae Takaichi respecto a la región del Pacífico, los incidentes como el abordaje y la incautación del barco pesquero chino adquieren un significado adicional, contribuyendo a la vigilancia continua y el debate sobre la gestión de los recursos y la seguridad en las aguas fronterizas de Asia oriental.