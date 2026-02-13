Investigan como feminicidio crimen de funcionaria municipal en estado mexicano de Jalisco

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La Fiscalía del Estado de Jalisco, en el oeste de México, informó este viernes que investiga como feminicidio el asesinato de Blanca Estela Álvarez Chávez, funcionaria del municipio de Manzanilla de la Paz, cuya causa de muerte fue el estrangulamiento, según confirmaron los análisis forenses.

Según los primeros reportes, el cuerpo sin vida de la funcionaria fue localizado al interior de su vehículo durante los primeros minutos de este día, en una brecha del municipio.

El caso es investigado "bajo los protocolos de feminicidio, luego de que los dictámenes determinaran que la causa de su muerte fue estrangulamiento", apuntó la Fiscalía en un comunicado.

"Los dictámenes forenses también identificaron que en los brazos de la víctima había lesiones producidas por lo que pudieron ser agujas, por lo que las investigaciones continúan con total perspectiva de género para esclarecer estos hechos", indicó la nota.

La autoridad precisó que, a través de la Vicefiscalía en Investigación Regional, se abrió una investigación para integrar los datos de prueba que permitan identificar a quienes resulten responsables de los hechos.

Añadió que las pertenencias de la víctima se encontraban con ella y que el vehículo no presentaba daños visibles, de acuerdo con las primeras diligencias.

La Fiscalía de Jalisco reiteró su "compromiso inquebrantable" de garantizar el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en delitos por razones de género, y aseguró que se desplegarán los recursos técnicos, científicos y humanos necesarios para "agotar todas las líneas de investigación".

Blanca Estela Álvarez Chávez se desempeñaba como regidora del municipio de Manzanilla de la Paz, puesto al que llegó representando al partido Movimiento Ciudadano (MC).

Este crimen ocurre en medio de un clima de violencia contra funcionarios en México, tras el ataque a tiros a finales de enero contra dos diputados de MC en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa (norte de México).

También se da en un contexto de violencia feminicida persistente en el país, donde alrededor de 10 mujeres son asesinadas al día y un 25 % de estos crímenes se investigan como feminicidio, es decir, por razones de género, según las cifras oficiales.

México registró, entre enero y diciembre de 2025, 2.795 asesinatos de mujeres, de los cuales 721 se investigan como feminicidio, con 34 casos en Jalisco. EFE