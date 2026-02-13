El Rey llama a recordar a las víctimas de ETA: "La memoria no es una forma de revancha" sino un "deber cívico"

Durante su intervención en el homenaje a Francisco Tomás y Valiente, Felipe VI expresó su desconcierto ante el hecho de que en la actualidad existan personas que no condenan de forma categórica el terrorismo en España. El acto, organizado por la Universidad Autónoma de Madrid para conmemorar el 30 aniversario del asesinato del jurista y profesor a manos de la banda terrorista ETA, sirvió como escenario para que el monarca insistiera en la importancia de mantener viva la memoria de las víctimas y transmitir este legado a las generaciones más jóvenes. Según consignó el medio, el rey Felipe VI sostuvo que tales enseñanzas revisten una importancia especial para quienes "afortunadamente no vivieron esa España", y recalcó que esta tarea corresponde a todos.

De acuerdo con la información publicada, el rey indicó que la memoria no debe considerarse una forma de revancha ni una enumeración de agravios, ni tampoco un obstáculo para el progreso, sino un deber cívico ineludible. En palabras del monarca reproducidas, "la memoria no es una forma de revancha, ni una lista inagotable de agravios, ni una rémora para el progreso. La memoria es un deber cívico. No podemos vivir, no podemos convivir, sin la memoria". En ese sentido, remarcó que recordar a las víctimas constituye un elemento indispensable para la convivencia social en España.

El rey subrayó el impacto que generó el asesinato de Tomás y Valiente, a quien conoció como alumno en la Universidad Autónoma de Madrid, señalando que esos años estuvieron marcados por la crudeza de atentados terroristas que sacudieron a la sociedad española. Felipe VI describió el episodio como "un acto de singular brutalidad, de sinrazón sin límites, orientado a sembrar el terror en estado puro". Además, rescató una reflexión del propio Tomás y Valiente, reproducida por el monarca: "cada vez que matan a uno, nos matan a todos un poco".

Tal como detalló la fuente, Felipe VI extendió la defensa del recuerdo más allá del homenajeado y afirmó la necesidad de recordar a las 853 víctimas mortales de ETA. El rey insistió en que la sociedad española debe su convivencia pacífica no solo a figuras como Tomás y Valiente, sino también a otros muchos asesinados, incluyendo a "centenares de servidores públicos de todo tipo" y a "civiles de toda condición, niños incluidos".

El monarca reflexionó sobre el propósito del terrorismo, señalando que este busca minar la convivencia y anular la libertad de quienes piensan diferente. "Cuando se elige la violencia frente a la palabra, el objetivo es matar la convivencia, esto es, cercenar la libertad y sembrar el odio que impide la comprensión de aquel que piensa distinto", manifestó Felipe VI según difundió la fuente. Al mismo tiempo, lamentó la existencia de personas que, aún hoy, no rechazan o justifican dichos actos.

La intervención incluyó una mención a los numerosos casos por resolver de asesinatos cometidos por ETA, aspecto sobre el cual el rey llamó la atención debido al tiempo transcurrido sin que se haya hecho justicia en muchos de ellos, conforme releva el medio. Según enfatizó Felipe VI, sobre la memoria y dignidad de las víctimas, así como la de sus familiares y todas las víctimas sobrevivientes, recae la responsabilidad de continuar construyendo una convivencia pacífica y democrática, fundada en los valores de la Constitución y en el espíritu que la inspiró.

De igual manera, Felipe VI animó a la ciudadanía a recordar de manera integral a todas las víctimas de la violencia terrorista: desde su vida y su ejemplo hasta las circunstancias de su asesinato. "Debemos recordarlas a todas: su vida, su ejemplo y también las circunstancias de su asesinato", concluyó el monarca de acuerdo con las palabras recogidas en el medio.