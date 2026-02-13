El Ibex 35 se aleja de los 17.900 puntos tras bajar un 0,17% en la apertura

El beneficio neto reportado por L'Oréal en 2025 llegó a los 6.127 millones de euros, una reducción del 4,4% respecto al año anterior, en un contexto donde el consejo de administración de la compañía francesa ha decidido proponer a Pablo Isla, actual presidente de Nestlé y exconsejero delegado de Inditex, como vicepresidente del grupo, en la próxima junta que se celebrará el 24 de abril. Estos hechos se dan en medio de una apertura bursátil que mostró altibajos en el principal índice español y movimientos relevantes en el ámbito corporativo. Según publicó el medio, el Ibex 35 inició la sesión del viernes experimentando una baja del 0,17%, situándose en los 17.869,8 puntos a las 9:00 horas y alejándose del umbral de 17.900 puntos, aunque posteriormente revirtió la tendencia y alcanzó los 17.917 puntos tras un ascenso del 0,14%.

De acuerdo con la información consignada, la evolución del Ibex 35 reflejó variaciones entre las compañías integrantes, destacando los descensos de Puig, con una caída del 1,88%; Indra, que retrocedió un 1,57%; y ArcelorMittal, con una baja del 1,18%. Por el contrario, Mapfre avanzó un 0,8% y Cellnex un 0,65%. La publicación detalla que la sesión estuvo marcada por volatilidad y por movimientos corporativos como el lanzamiento del nuevo programa de recompra de acciones de HBX Group, una tecnológica especializada en servicios de viajes que aprobó un importe máximo de 100 millones de euros para este programa.

En el ámbito de la macroeconomía española, el Instituto Nacional de Estadística (INE) reportó el descenso interanual del Índice de Precios de Consumo (IPC), que en enero bajó seis décimas hasta situarse en el 2,3%. Esta cifra representa el nivel más bajo registrado desde junio del año anterior, una circunstancia atribuida principalmente a la reducción en los precios de combustibles para automóviles particulares, así como a una evolución favorable en los precios de la electricidad. El medio agrega que esta caída del IPC se produjo en un contexto de estabilidad relativa en otros indicadores económicos clave.

El mercado internacional reflejó diferente evolución en las principales plazas del continente. El mismo medio señaló que París inició la jornada con una bajada del 0,3%, Fráncfort mostró un incremento del 0,15%, Milán disminuyó un 0,2% y el selectivo de Londres avanzó un 0,27%. Los movimientos en estos indicadores reflejan un comportamiento heterogéneo en las bolsas europeas, en línea con la alternancia de resultados y las expectativas sobre políticas económicas regionales.

El precio de las materias primas energéticas también demostró ajustes. El barril de Brent, referencia para Europa, perdió un 0,19% para cotizarse en 67,39 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, se redujo un 0,22%, estableciéndose en 62,7 dólares. Este comportamiento coincidió con la continuidad de las tensiones en los mercados de materias primas y variaciones en los niveles de oferta y demanda globales, según detalló la fuente.

En el ámbito de las divisas, la cotización del euro frente al dólar quedó en 1,1859, lo que implicó una ligera disminución del 0,1%. Esto se produjo en paralelo a una baja en el interés exigido al bono español a diez años, que se situó en el 3,145%, reflejando cierta estabilidad a pesar de las oscilaciones en los mercados de valores y deuda soberana.

Finalmente, el panorama de resultados empresariales y movimientos corporativos tuvo impacto significativo en la percepción de los mercados y en la toma de decisiones por parte de los inversores, quienes atendieron tanto a los datos internos como a los desarrollos internacionales señalados por el medio de referencia.