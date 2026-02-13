El grupo financiero británico NatWest ganó 6.295 millones de euros en 2025, un 21,2% más

El grupo financiero británico NatWest cerró 2025 con un beneficio neto atribuido de 5.479 millones de libras (6.295 millones de euros), lo que supone un aumento del 21,2% respecto de lo obtenido el año anterior.

Los ingresos fueron de 16.641 millones de libras (19.121 millones de euros), un 13,2% más. En concreto, 12.829 millones de libras (14.741 millones de euros) procedieron de los intereses netos, mientras que las comisiones y otros conceptos aportaron 3.812 millones de libras (4.280 millones de euros), un 13,8% y un 11,2% más, respectivamente.

La entidad ha indicado que su rentabilidad sobre el capital tangible (RoTE) alcanzó el 19,2%, un punto y siete décimas más que hace un año, al tiempo que la ratio de capital CET1 subió cuatro décimas, hasta el 14%.

El dividendo por 2025 escaló hasta los 32,5 peniques (0,37 euros), un 51,2% más. Después, se recompraron títulos por 1.500 millones de libras (1.724 millones de euros), por lo que el capital reintegrado a los accionistas subió hasta los 4.100 millones de libras (4.711 millones de euros), un 2,5% más.

El banco anticipa una rentabilidad financiera superior al 17% este año y unos ingresos, excluyendo atípicos, de entre 17.200 y 17.600 millones de libras (19.763 y 20.223 millones de euros). De cara a 2028, la rentabilidad superará el 18%.