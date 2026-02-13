Agencias

El FC Barcelona vuelve a la European Football Clubs (EFC) tras renunciar a la Superliga

El FC Barcelona ha recibido la confirmación oficial de su readmisión como miembro ordinario de la European Football Clubs (EFC), tras su decisión de poner fin a su relación con la Superliga (European Super League Company) y presentar formalmente la solicitud de reincorporación, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de la organización.

La comunicación destaca que el presidente de la EFC, Nasser Al-Khelaïfi, presentó personalmente la adhesión del club blaugrana en la reunión del Consejo celebrada este viernes, y subraya el papel decisivo del presidente del Barça, Joan Laporta, cuya predisposición y compromiso proactivo fueron determinantes para restablecer las relaciones con la EFC.

La EFC ha expresado su satisfacción por dar nuevamente la bienvenida al FC Barcelona y su voluntad de colaborar estrechamente con el club para definir los próximos pasos y concretar su implicación en esta nueva etapa, mientras que la entidad blaugrana valora muy positivamente la decisión y reafirma su compromiso de trabajar conjuntamente con el resto de clubes europeos en "beneficio del fútbol, sus competiciones y los aficionados".

