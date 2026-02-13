EEUU advierte de la expansión de "sequía extrema" en Florida en medio de alerta en Miami

Miami (EE.UU.), 13 feb (EFE).- El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, en inglés) de Estados Unidos advirtió este viernes de la expansión de condiciones de "sequía extrema" en el sur de Florida, donde Miami está en una alerta por escasez de agua y decenas de condados han prohibido fogatas por temor a incendios forestales.

"El último monitor de sequía para el sur de Florida muestra sequía severa a lo largo de la mayoría del sur de Florida con la continua expansión de sequía extrema hacia más" territorio", avisó la oficina del NWS en Miami.

El número de habitantes en Florida en áreas con sequía subió un 9,6 % la última semana hasta los 18,1 millones de personas, expuso el Sistema Nacional de Información Integrada de Sequía (NIDIS, en inglés) del Gobierno de Estados Unidos.

En el estado ha llovido menos de la mitad de lo normal, apenas 1,35 pulgadas (34,3 milímetros) en enero, comparado con el promedio histórico de 2,96 pulgadas (75,1 milímetros), ahondó el reporte del organismo.

Por ello, casi todo el territorio del estado, el 98,8 %, afronta algún tipo de sequía, con la mayoría en un nivel "extremo" o "severo".

Ante el panorama, cerca de la mitad de los condados de Florida han emitido prohibiciones de fuego, lo que implica impedir fogatas, quema de basura y pirotecnia.

El NWS avisó que en los próximos siete días solo se pronostica la caída de 0,5 pulgadas de lluvia (12,7 milímetros) en el sur del estado, que incluye la zona metropolitana de Miami.

Estas condiciones se difunden días después de una alerta de escasez de agua del Distrito de Manejo de Agua del Sur de Florida (SFWMD) para los condados de Miami-Dade, Collier, Glades, Highlands, Lee y Monroe, con un conjunto de casi 5 millones de habitantes.

La medida pide a los residentes medidas "voluntarias" para conservar el líquido, pero insiste en que, si las condiciones empeoran, podría haber mayores restricciones.

"Si los esfuerzos voluntarios de conservación no son suficientes, el SFWMD podría declarar una escasez de agua e invocar restricciones obligatorias el uso de agua en áreas cruciales. Las restricciones se implementaría para proteger el suministró público de agua", expuso el aviso. EFE