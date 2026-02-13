Desaparecidos tres militares tras hundirse una embarcación de la Armada en Senegal

Según lo informado por la agencia estatal senegalesa de noticias APS, equipos de rescate nacionales continúan desplegados en la desembocadura del río Senegal, donde se registró el naufragio de una patrullera de la Armada nacional. Tres militares permanecen desaparecidos tras el incidente, ocurrido alrededor de las 9:00 de la mañana (hora local) del jueves 12 de febrero, mientras que otros diez integrantes lograron ser auxiliados y rescatados con vida tras la emergencia.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido por el Ejército senegalés a través de APS, las primeras indagaciones apuntan a que la patrullera se hundió debido a las intensas olas, en un contexto de adversas condiciones meteorológicas. El parte militar atribuye la zozobra de la embarcación a la fuerza del oleaje al momento de navegar por la desembocadura, un área donde la confluencia de aguas y los cambios climáticos suelen aumentar el riesgo para embarcaciones de diversos tipos.

El medio APS detalló que, ante la emergencia, los equipos especializados de la Armada desplegaron un amplio operativo de búsqueda, incluyendo recursos aéreos para ampliar el radio de rastreo en el entorno del río Senegal. El uso de medios aéreos se consideró fundamental para agilizar el rastreo de los desaparecidos en un área fluvial de difícil acceso y condiciones cambiantes.

El Ejército, según publicó APS, subrayó que las tareas de búsqueda y rescate permanecen activas y cuentan con la participación de unidades especializadas y apoyo logístico, en un intento por localizar a los tres militares que aún no han sido hallados tras el naufragio. Las autoridades insistieron en que los esfuerzos continuarán hasta agotar todas las posibilidades, mientras se mantiene constante la vigilancia meteorológica para adecuar las operaciones al entorno natural.

Entre los rescatados se encuentran marineros que habrían podido reaccionar rápidamente en medio de la emergencia, asistidos por las unidades de respuesta de la Armada y los servicios de socorro coordinados en el lugar, consignó la agencia APS. Ninguno de los rescatados corrió riesgo vital, de acuerdo con el reporte del Ejército, aunque algunos presentaron síntomas de hipotermia o desgaste físico por la situación vivida durante el siniestro.

La agencia APS precisó que el accidente se produjo en un punto donde previamente se han registrado dificultades para la navegación, especialmente durante episodios de oleaje elevado y temporales. El comunicado militar incluyó recomendaciones para extremar la vigilancia durante este tipo de operaciones, señalando la importancia de monitorear el estado meteorológico antes y durante las misiones en áreas de alto riesgo.

Las autoridades militares llamaron a la prudencia y a mantener los protocolos de seguridad y vigilancia durante los operativos acuáticos en la región, ante la posibilidad de nuevas inclemencias climáticas. Según reportó APS, la investigación sobre las causas puntuales del naufragio se mantiene abierta, aunque las primeras conclusiones apuntan al fuerte oleaje como principal factor.

El operativo de búsqueda involucra a equipos navales, buzos y unidades aéreas, mientras que la Armada de Senegal solicitó colaboración a pobladores cercanos al río para aportar cualquier información que contribuyera a la localización de los desaparecidos. Estas acciones se enmarcan dentro de los procedimientos habituales desplegados por las fuerzas senegalesas en este tipo de emergencias, de acuerdo a lo consignado por APS.

Como reflejó la información recogida por la agencia estatal de noticias, la incertidumbre sobre el paradero de los tres militares desaparecidos mantiene en alerta a la Armada senegalesa y a los pobladores de la zona ribereña, quienes siguen el desarrollo de los eventos en espera de novedades sobre el desenlace de la operación.