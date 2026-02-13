Codelco cesa a su vicepresidente de operaciones y a otros dos altos cargos por el accidente en El Teniente

La minera estatal chilena Codelco ha cesado a tres altos cargos, entre ellos a su vicepresidente de operaciones, Mauricio Barraza, y al actual gerente general de la mina El Teniente, Claudio Sougarret, por "inconsistencias y ocultamientos" en sus reportes sobre el incidente que tuvo lugar en esta mina en 2023.

Tras una auditoría interna, la empresa ha detectado "inconsistencias y ocultamientos en la forma en que antecedentes técnicos fueron reportados a la autoridad sectorial tras el estallido de roca ocurrido en la División El Teniente el 24 de julio de 2023, así como también desviaciones ocurridas en el mismo período atribuibles a ejecutivos actuales y exejecutivos de la Corporación", afirmó la empresa en un comunicado.

Ante estos hechos, Codelco ha resuelto también la salida del exgerente de minas y actual gerente de proyectos de la mina El Teniente, Rodrigo Andrades.

En sustitución de estos tres cargos, el actual gerente general de División Andina, Lindor Quiroga, asumirá la vicepresidencia de operaciones como interino; el gerente de ingeniería y construcción de la vicepresidencia de proyectos, Gustavo Reyes, asumirá como gerente general interino de El Teniente; el gerente de operaciones de División Andina, Claudio Canut, asumirá como su gerente general subrogante, y el director de Cartera de proyectos Mina-Planta, Marcelo de Luca Ramírez, asumirá como gerente de proyectos interino de El Teniente.

El 24 de julio de 2023 se registró un evento sísmico en el subnivel de ventilación del proyecto Andes Norte de la mina El Teniente, operada por Codelco, que resultó en un estallido de roca. El incidente se saldó con 12 heridos leves y una evacuación de más de 1.000 trabajadores.