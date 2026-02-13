Agencias

Boerse Stuttgart Digital y tradias prevén fusionarse en 2026 para ser un "referente" europeo de criptomonedas

La principal firma europea de infraestructura cripto y una destacada plataforma de operaciones de activos digitales han anunciado su integración para crear un proveedor pionero regulado, que abarcará servicios de intermediación, custodia, gestión y tokenización en toda Europa

El equipo resultante de la unión entre Boerse Stuttgart Digital y tradias prevé una plantilla de unos 300 empleados y una dirección conjunta establecida en Fráncfort y Stuttgart, de acuerdo con el comunicado emitido por ambas compañías. El anuncio de la integración, difundido este viernes, señala que la fusión persigue consolidar una presencia relevante dentro del sector de activos digitales a nivel europeo, bajo una estructura plenamente regulada.

Según publicó el comunicado recogido por Boerse Stuttgart Digital, la expectativa es que la fusión se concrete en la segunda mitad de este año. La nueva entidad busca operar como proveedor integral, abarcando servicios de intermediación, negociación, custodia, mecanismos para la validación de transacciones de criptomonedas y tokenización de activos, todo ello bajo los marcos regulatorios pertinentes que rigen el sector en Europa.

El CEO de Boerse Stuttgart Group, Matthias Voelkel, indicó que la operación permitirá atender a un conjunto significativo de instituciones financieras en el continente y que la meta consiste en fortalecer la posición del grupo dentro del negocio digital y cripto europeo. “Queremos sentar las bases para un mayor crecimiento y ampliar nuestra posición líder en el negocio digital y cripto en Europa”, expresó Voelkel conforme al comunicado difundido.

Por el lado de tradias, el fundador Christopher Beck calificó el acuerdo como “el siguiente paso lógico” en el desarrollo de la firma. El medio reportó que ambos equipos ejecutivos, tanto de Boerse Stuttgart Digital como de tradias, liderarán conjuntamente la nueva unidad tras la formalización de la operación, que está condicionada a la finalización positiva de las negociaciones y a la autorización de los supervisores regulatorios.

El nuevo proveedor integrado aspira a convertirse en un referente europeo en la provisión de soluciones para el ecosistema de criptoactivos. Según tradias y Boerse Stuttgart Digital, el objetivo es cubrir la totalidad de la cadena de valor de los activos digitales, ofreciendo servicios como intermediación, negociación, custodia, validación de transacciones mediante procedimientos de staking y la gestión de activos tokenizados. Tanto Stuttgart como Fráncfort permanecerán como las sedes principales de la unidad conjunta después del proceso de fusión.

Boerse Stuttgart Digital y tradias afirmaron que la nueva estructura ampliará el alcance de los servicios financieros dedicados a los criptoactivos en el espacio europeo, proporcionando un entorno regulado y centralizado que facilite la integración de las finanzas tradicionales con las nuevas tecnologías basadas en la cadena de bloques.

El comunicado conjunto destaca que la operación refuerza la capacidad de Boerse Stuttgart Group para participar activamente en la consolidación y evolución del mercado de activos digitales en Europa, respaldando una infraestructura diseñada para soportar tanto a instituciones financieras como a actores emergentes del sector.

