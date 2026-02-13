Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 feb (12.00 GMT)

Madrid, 13 feb (EFE).-

Viena.- La ministra de Trabajo y Economía Social de España, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que la Unión Europea debe despertar y reaccionar ante los retroceso en materia social y económica que, aseguró, se están produciendo.

Tokio.- El principal partido opositor japonés, la Alianza Reformista Centrista, eligió este viernes a Junya Ogawa como nuevo líder tras la dimisión de sus predecesores por el batacazo electoral en los comicios generales del pasado domingo, que ganó de forma abrumadora el partido de la primera ministra, Sanae Takaichi.

Nicosia.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España, Pablo Bustinduy, va a proponer este viernes al resto de países de la UE la implantación de un nuevo impuesto que grave con un 2 % los patrimonios superiores a cien millones de euros para fortalecer las políticas sociales.

Odesa.- Un nuevo ataque ruso nocturno con drones de larga distancia mató a una persona en un puerto de la región Odesa y alcanzó infraestructura energética en la vecina de Mikoláyiv, según han informado las autoridades ucranianas.

Gaza.- El puerto de la ciudad de Gaza, que durante los más de dos años de ofensiva israelí contra la Franja ha servido como refugio y espacio de descanso a decenas de miles de palestinos, es también ahora el lugar en el que muchas jóvenes se reúnen para procesar su realidad a través de la pintura.

Caracas.- El presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Miguelangel Suárez, denunció este jueves una persecución por parte de un carro particular tras celebrar una manifestación en la casa de estudios para exigir la libertad de los presos políticos.

Toledo (España).- La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal que traficaba internacionalmente con gases fluorados, que se emplean en sistemas de refrigeración y están sometidos a una estricta regulación por su potencial de contribuir al calentamiento global, en una operación en la que ha detenido a diez personas e investigado a otras 17 en diversas provincias.

Huelva (España).- La Guardia Civil ha detenido a 44 personas por su relación con un grupo criminal dedicado al apoyo logístico en el sur peninsular en el marco de la denominada operación 'Ánfora' en el que han sido aprehendidos más de 16.000 litros de combustible con destino a surtir a narcolanchas.

Nueva Delhi.- Miembros del Congreso de la Juventud de la India han participado este viernes en una manifestación en Nueva Delhi exigiendo al ministro de la Unión, Hardeep Puri, aclaraciones sobre las referencias a su nombre en los conocidos como archivos de Epstein.

La Orotava (Tenerife)/Llanos de la Concepción (Fuerteventura).- El director del Instituto Geográfico Nacional (IGN) en Canarias, Itahiza Domínguez, advierte de que las señales anómalas que desde hace diez años viene percibiendo la comunidad científica en Las Cañadas del Teide "nos dicen a gritos" que Tenerife es una isla volcánicamente activa.

Sevilla (España).- Se estima que en España hay unas 200 personas con Síndrome de Angelman, una enfermedad rara que, cuando entra en una casa, “le da la vuelta por completo a todo”, y provoca que “no se sepa dónde empieza el día ni cuándo termina”.

Miami (EE.UU.).- La NASA y SpaceX lanzaron este viernes desde Florida la misión tripulada Crew-12 con destino a la Estación Espacial Internacional (EEI) para reemplazar al equipo que regresó a la Tierra aproximadamente hace un mes, antes de lo previsto, debido a la emergencia médica de uno de sus integrantes.

Pekín/Taiyuan.- Los viajes de turistas chinos a Japón registran una fuerte caída este Año Nuevo lunar en un contexto de tensiones diplomáticas entre Pekín y Tokio, mientras Corea del Sur y el Sudeste Asiático absorben parte del flujo turístico.

Madrid.- En el corazón del distrito de Arganzuela, un pequeño quiosco ha reabierto sus puertas con una misión poco habitual: no solo vender prensa y café, sino ofrecer oportunidades laborales a personas en riesgo de exclusión social desde personas sin hogar, víctimas de violencia, desempleados de larga duración o migrantes sin red de apoyo, "personas invisibles para muchos, pero que tienen tanto que dar".

Madrid.- El Museo del Prado está lleno de amor. Con motivo de la celebración del día de San Valentín, un recorrido por la pinacoteca revela cuadros de todas las épocas que cantan al amor poético y lujurioso de los dioses, a la felicidad conyugal y también al desgarro y sufrimiento que provocan los amores frustrados.

Londres.- El maestro del 'puntillismo' francés, Georges Seurat, protagoniza la exposición que hoy se inauguró en la galería Courtauld de Londres, en la que se muestran 26 pinturas del autor dedicadas a temáticas marinas.

Madrid.- La película de animación 'Como cabras', producida por el jugador de la NBA Stephen Curry y que se estrena este viernes, es la historia deportiva de una pequeña cabra, marcada por la superación y el trabajo en equipo, pero también por la presión a la que nos someten las redes sociales.

Madrid.- El delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, autor del segundo gol frente al Barcelona (4-0), cree que aún resta un encuentro ante el equipo catalán y que habrá que sufrir para alcanzar la final de la Copa del Rey.

