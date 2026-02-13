Agencias

Alto tribunal colombiano suspende provisionalmente decreto que aumentó el salario mínimo

Bogotá, 13 feb (EFE).- El Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo de Colombia, suspendió este viernes provisionalmente el decreto con el que el Gobierno aumentó en un 23,7 % el salario mínimo para este año y le ordenó expedir uno nuevo en un plazo máximo de ocho días.

El tribunal ordenó al Gobierno que emita "un decreto transitorio que determine el porcentaje de aumento del salario mínimo para 2026 y el valor total correspondiente, el cual regirá hasta que se profiera decisión de fondo en el proceso" ya que, por su alto impacto económico, el aumento del mínimo ha sido demandado por empresarios y juristas. EFE

EFE

