Agencias

Ucrania dice haber alcanzado un arsenal de misiles y una fábrica de armamento en Rusia

Guardar

Kiev, 12 feb (EFE).- Ucrania golpeó en sus ataques de la pasada noche contra territorio enemigo un arsenal de misiles, municiones y explosivos situado en la región de Volgogrado de la Federación Rusa y una fábrica de equipamiento militar de alta tecnología en la región rusa de Tambov, según un comunicado publicado por el Estado Mayor ucraniano.

El arsenal de misiles de la región de Volgogrado es, según el Estado Mayor ucraniano, uno de los mayores depósitos de munición de Rusia y fue alcanzado por misiles ucranianos Flamingo.

El Estado Mayor agrega que se han producido explosiones secundarias en el perímetro del arsenal a consecuencia del ataque ucraniano.

Por lo que respecta a la fábrica de la región de Tambov, la infraestructura afectada está especializada en la producción de equipamiento para aviación y para sistemas de misiles.

Según el Estado Mayor de Kiev, el ataque ucraniano ha provocado un incendio en la fábrica. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Fallece el batería de The Pogues, Andrew Ranken, a los 72 años

Infobae

Expertos de la ONU acusan a autoridades migratorias de EEUU de asesinatos extrajudiciales

Infobae

BBVA renueva su red de cajeros en Venezuela con la incorporación de tecnología 'contactless'

BBVA renueva su red de

Congreso español aprueba ley para combatir la multirreincidencia que sube penas a hurtos

Infobae

El PP saca adelante una PNL de rechazo a Mercosur mientras el resto de grupos le pide coherencia en Europa

La propuesta popular contra el acuerdo comercial ha sido aprobada en La Rioja, mientras otras formaciones reprochan contradicciones y exigen una postura unificada frente a la Unión Europea para salvaguardar la producción agrícola y ganadera regional

El PP saca adelante una