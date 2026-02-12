Ucrania dice haber alcanzado un arsenal de misiles y una fábrica de armamento en Rusia

Kiev, 12 feb (EFE).- Ucrania golpeó en sus ataques de la pasada noche contra territorio enemigo un arsenal de misiles, municiones y explosivos situado en la región de Volgogrado de la Federación Rusa y una fábrica de equipamiento militar de alta tecnología en la región rusa de Tambov, según un comunicado publicado por el Estado Mayor ucraniano.

El arsenal de misiles de la región de Volgogrado es, según el Estado Mayor ucraniano, uno de los mayores depósitos de munición de Rusia y fue alcanzado por misiles ucranianos Flamingo.

El Estado Mayor agrega que se han producido explosiones secundarias en el perímetro del arsenal a consecuencia del ataque ucraniano.

Por lo que respecta a la fábrica de la región de Tambov, la infraestructura afectada está especializada en la producción de equipamiento para aviación y para sistemas de misiles.

Según el Estado Mayor de Kiev, el ataque ucraniano ha provocado un incendio en la fábrica. EFE