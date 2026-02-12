Threads te muestra más de lo que quieres ver durante 3 días con la IA de 'Dear Algo'

Meta ha desarrollado una nueva función dentro de Threads que permite a los usuarios ajustar temporalmente el tipo de contenido que visualizan, intervención que se extiende durante un periodo de tres días y emplea inteligencia artificial para responder a sus preferencias. Según detalla Meta en un comunicado oficial citado por el propio blog de la compañía, esta herramienta, denominada “Dear Algo”, procura atender solicitudes recurrentes de la comunidad para tener mayor capacidad de modificar el algoritmo según intereses personales.

El medio Meta explicó que el funcionamiento de “Dear Algo” se basa en consignas escritas que los usuarios pueden publicar abiertamente para influir en las recomendaciones de su 'feed'. Así, quienes prefieren ver más publicaciones sobre un tema específico solo necesitan escribir algo como: “Dear Algo muéstrame más sobre baloncesto”. Para aquellos que desean reducir la aparición de determinados asuntos, la opción consiste en pedir de manera explícita que aparezcan menos posts de ese tipo. La compañía aclaró que la petición puede ampliarse si otros usuarios deciden republicar la solicitud original, pues al reproducir una petición pública de otro perfil se aplica la modificación en el algoritmo del propio usuario.

El alcance de la petición realizada mediante “Dear Algo” se extiende durante tres días, tras los cuales el algoritmo de Threads retorna a su comportamiento habitual. No obstante, si el usuario decide eliminar la publicación que formulaba la solicitud antes de completarse el plazo, el ajuste se revoca automáticamente, una medida pensada para que la intervención sobre el contenido sea reversible y bajo control del usuario en todo momento, informa Meta en su blog.

De acuerdo con el comunicado recogido por Meta, esta herramienta ya está disponible para quienes utilizan Threads en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Nueva Zelanda. La compañía anticipó, según el mismo documento, que tiene planes de expandir la presencia de “Dear Algo” a otros mercados internacionales en el corto plazo.

Meta señaló que “Dear Algo” representa una respuesta directa a los pedidos de sus usuarios respecto de personalizar la experiencia de descubrimiento de contenido mediante ajustes temporales, sin alterar de manera permanente las sugerencias ofrecidas por el algoritmo. La empresa agregó que la función se apoya en inteligencia artificial para reconocer las instrucciones emitidas por los usuarios y adaptar, acorde a ello, la proporción de publicaciones temáticas visibles en la plataforma.

El medio Meta precisó también que la posibilidad de aplicar ajustes mediante republicaciones busca fomentar la colaboración y la viralización de preferencias de contenido dentro de Threads. En opinión de la empresa, este mecanismo facilita el descubrimiento de intereses compartidos y agiliza el proceso de personalización colectiva, aunque la solicitud sea de carácter individual y reversible.

Meta resaltó en su comunicado que el sistema “Dear Algo” no cambia la configuración de otros elementos del perfil, y el efecto de los ajustes realizados se mantiene únicamente durante el citado periodo de tres días. Pasado ese lapso, el usuario debe reiterar la solicitud si desea que la modificación continúe, indicó la compañía.