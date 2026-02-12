Agencias

Reino Unido creció un 1,3% en 2025

El producto interior bruto (PIB) de Reino Unido registró una expansión promedio del 1,3% en 2025, lo que implica una aceleración de dos décimas respecto de la expansión del 1,1% en 2024, según ha informado este jueves la Oficina Nacional de Estadística (ONS).

De su lado, en el cuarto trimestre de 2025, el crecimiento del PIB británico se mantuvo estable en el 0,1%, el mismo ritmo de expansión observado en el tercer trimestre, después del crecimiento del 0,2% en el segundo trimestre y el 0,7% en los tres primeros meses del año pasado.

El crecimiento del último trimestre se debió a un aumento del 1,2% en la producción, mientras que el sector de la construcción cayó un 2,1% y el sector servicios no mostró crecimiento.

Asimismo, en términos mensuales el PIB aumentó un 0,1% en diciembre de 2025, tras un crecimiento del 0,2% en noviembre de 2025, dato que ha sido revisado una décima a la baja y una caída del 0,1% en octubre de 2025.

EuropaPress

