Primeras imágenes de Fernando Verdasco tras el nacimiento de su primera hija en común con Ana Boyer

Después de 13 años de amor y 3 hijos en común, Miguel (7), Mateo (5), y Martín (que cumplió 2 hace tan solo unos días), Ana Boyer y Fernando Verdasco han cumplido su sueño de convertirse en familia súper numerosa con el nacimiento de su primera hija, una niña muy deseada que ha llegado al mundo este 4 de mayo en el Hospital Ruber Internacional de Madrid.

Una semana después de regresar a la capital para afrontar la recta final de su embarazo en compañía de sus seres queridos tras un embarazo marcado por la incertidumbre en Doha -donde la pareja tiene instalada su residencia desde 2017- debido a la escalada de tensión bélica en el Emirato Árabe por la guerra entre Estados Unidos, Israel, e Irán, la revista ¡Hola! revelaba en exclusiva en la tarde de este lunes que la hija de Isabel Preysler ya ha dado a luz. Y, aunque por el momento se desconocen los detalles del alumbramiento, y el nombre de la recién nacida, sí ha trascendido que todo ha salido a las mil maravillas.

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Y buena prueba de ello es que a última hora de la tarde -cuando ya se había hecho de noche- Verdasco salía a las puertas del hospital para recoger a su hijo mayor, Miguel, para dar una sorpresa a su mamá y ser el primero en conocer a su hermanita.

Serio, con aspecto cansado y con un look deportivo compuesto por pantalón de chándal negro, sudadera y gorra en el mismo color para intentar pasar desapercibido, el extenista reaparecía tras convertirse en padre por cuarta vez junto a su primogénito, que llegaba al centro médico en un coche que se detenía en la misma puerta del Ruber Internacional con una bolsa azul con regalos para la hermana de Tamara Falcó, que Fernando se encargó de coger mientras llevaba a su pequeño de la mano.

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Fiel a su discreción, el marido de Ana Boyer ha hecho oídos sordos a las preguntas de la prensa apostada a las puertas del hospital y ha evitado desvelar cómo ha salido todo, cómo se encuentran su mujer y su hija recién nacida, y cómo se llama la pequeña.