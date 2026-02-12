(Pre) El Racing quiere aprovechar en Ipurúa el duelo directo entre Castellón y Deportivo

Superar el registro negativo como visitante en Ipurúa figura entre los principales desafíos para el Racing de Santander, que no ha conseguido la victoria en ese estadio desde 1993 y ha perdido en cuatro de sus últimas cinco visitas. Esta estadística se suma a la relevancia del partido que disputará este domingo frente al Eibar, encuentro clave en la jornada 26 de LaLiga Hypermotion, donde el conjunto cántabro buscará fortalecer su posición de líder y sacar provecho de un duelo directo entre sus principales perseguidores en la pugna por el ascenso directo, según informó Europa Press.

El enfrentamiento contra el Eibar se presenta en un momento positivo para el equipo local, que suma cuatro jornadas sin caer —con dos triunfos y dos empates— y ha logrado cuatro victorias consecutivas en su campo. Según detalló Europa Press, el Eibar buscará aprovechar el impulso de su afición para distanciarse aún más de los puestos de descenso. Por su parte, el Racing llega tras haber superado al Mirandés la jornada anterior por 1-0, un resultado que le permitió mantener el liderato y aumentar la confianza en su juego fuera de casa, donde ha cosechado 21 de los 36 puntos puestos en juego.

El contexto de la jornada ofrece circunstancias especialmente favorables para el Racing, dado que Castellón y Deportivo de La Coruña, segundo y tercer clasificados, se medirán horas después en Castalia. Tal como publicó Europa Press, esta situación representa una oportunidad para los cántabros de aumentar la distancia con sus inmediatos perseguidores, dependiendo del resultado entre ambos rivales. En caso de empate, el Racing ampliaría su ventaja sobre los dos; una victoria de cualquiera de ellos ajustaría la pelea por el ascenso.

El duelo entre Castellón y Deportivo de La Coruña acapara expectación en la categoría. Europa Press consignó que los locales tienen la posibilidad de dejar a los gallegos a cinco puntos de distancia, más el beneficio del golaveraje. Para el Deportivo, el triunfo implicaría regresar a los puestos de ascenso directo tras ocho fechas fuera de esas posiciones. Los dos equipos llegan en buena forma: Castellón es el líder en rendimiento desde el inicio del año, habiendo sumado 14 de los últimos 18 puntos y acumulando siete partidos ganados consecutivos como local. El Deportivo, tras un inicio complicado en 2026, ha revertido la tendencia con tres victorias en cuatro encuentros, solo perdiendo ante el Racing por la mínima.

Europa Press especificó que la vigésima sexta jornada del campeonato se extenderá hasta el lunes y presenta otros compromisos relevantes para la zona alta, así como para la lucha por la permanencia. El viernes, el Almería recibirá al Andorra, buscando acercarse a la segunda posición y afianzarse entre los equipos de playoff, mientras que su rival necesita puntuar para asegurar que no entrará en descenso esta fecha. El sábado, se disputarán los partidos entre Córdoba y Leganés, Burgos y Cádiz, Cultural Leonesa y Real Zaragoza, y Granada contra Real Valladolid, cubriendo distintos frentes de la competición.

En la jornada dominical, Las Palmas se enfrentará al Mirandés en Anduva, con la urgencia de cortar una racha de cinco jornadas sin lograr la victoria que le ha llevado al sexto lugar. A continuación, tendrá lugar el duelo entre Eibar y Racing de Santander, compartiendo horario con Huesca y Ceuta. Más tarde, Albacete recibirá al Sporting, antes del esperado Castellón-Deportivo. El cierre de la fecha lo protagonizarán el lunes la Real Sociedad B y el Málaga, en un partido donde el conjunto vasco buscará su tercer triunfo consecutivo para alejarse definitivamente del descenso, mientras que el Málaga aspira a consolidarse en la parte alta.

La programación completa de la jornada, recogida por Europa Press, subraya la trascendencia de los encuentros para los equipos implicados, tanto en la carrera por el ascenso como en la pelea por evitar el descenso. La evolución de los resultados podría alterar de forma significativa la distribución en la parte superior e inferior de la tabla, a medida que avanzan las semanas decisivas del torneo.