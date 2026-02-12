Perú apelará la sentencia que le impide supervisar puerto de Chancay, construido por China

Lima, 11 feb (EFE).- El Gobierno de Perú anunció este miércoles que apelará la sentencia en primera instancia que excluye al puerto de Chancay, de titularidad privada y construido por la naviera estatal china Cosco con una inversión de 1.300 millones de dólares, de ser regulado y supervisado por las instituciones del Estado peruano.

La pasada semana, un juez peruano falló a favor de Cosco al determinar que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), dependiente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) de Perú, no pude supervisar ni regular las actividades del puerto de Chancay más allá de las tarifas de los servicios que brinda.

La PCM indicó este miércoles en un comunicado que, si se confirma el fallo judicial en el sentido que han anticipado varios medios nacionales, "hará uso de los recursos legales que la ley le faculta, en cumplimiento de la normativa legal vigente".

Este fallo judicial ha sido criticado por la Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU., y el embajador estadounidense en Perú, Bernie Navarro, consideró que se trata de una pérdida de soberanía de Perú en favor de China.

El Gobierno peruano recordó que el puerto de Chancay "debe cumplir con lo establecido por el ordenamiento normativo peruano, incluyendo aquella regulación en materia de seguridad portuaria a cargo de una serie de entidades públicas" que ya tienen presencia dentro de las instalaciones portuarias y "ejercen de manera efectiva las funciones de control y fiscalización que la ley les asigna".

Entras estas instituciones mencionó a la Autoridad Portuaria Nacional (APN), la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina de Guerra del Perú, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat), la Dirección Antidrogas de la Policía Nacional (Dirandro) y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

El puerto de Chancay, que tiene una capacidad de un millón de contenedores al año se ubica a 80 kilómetros al norte de Lima y pertenece, en un 60 %, a la empresa estatal china Cosco Shipping y, en un 40 %, a la minera peruana Volcan Compañía Minera, la cuarta productora de plata y zinc a nivel mundial.

El terminal está llamado no solo a convertirse en el principal 'hub' (centro de conexiones) comercial de China con Suramérica sino también a eventualmente estar conectado por tren con el puerto de Bahía (Brasil), un proyecto faraónico que se busca impulsar desde China. EFE