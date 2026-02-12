Muere James Van Der Beek, protagonista de 'Dawson crece', a los 48 años

Conmoción en el mundo de la interpretación tras el fallecimiento este miércoles 11 de febrero del inolvidable Dawson Leary en la serie de televisión estadounidense 'Dawson crece', James Van Der Beek, a los 48 años a causa de un cáncer colorrectal del que fue diagnosticado en 2023 y que hizo público en 2024 conmoviendo al mundo con su lucha y positividad frente a la enfermedad.

Casado con la productora Kimberly Van Der Beek desde 2010 y padre de seis hijos pequeños, Olivia, Joshua, Annabel, Emilia, Gwendolyn y Jeremiah, ha sido su familia la que ha anunciado la triste noticia con un comunicado publicado en su perfil de Instagram. "Nuestro querido James David Van Der Beek falleció pacíficamente esta mañana. Afrontó sus últimos días con valentía, fe y dignidad", han expresado, pidiendo "privacidad y tranquilidad" para llorar "la pérdida de nuestro querido esposo, padre, hijo, hermano y amigo".

Nacido en Connecticut, Van Der Beek comenzó a actuar en Off-Broadway cuando aún estaba en el instituto. Había aparecido en varias producciones teatrales y en algunas películas independientes antes de que le llegara su gran oportunidad al ser elegido para protagonizar la serie que le lanzó mundialmente al estrellato, 'Dawson crece' en 1997 -interpretó a Dawson Leery durante seis temporadas y 128 capítulos hasta su finalización en 2003- junto a Katie Holmes, Michelle Williams, y Joshua Jackson.

En cine destacó con el drama deportivo adolescente 'Juego de campeones' (Varsity Blues) en 1999, número uno de la taquilla estadounidense durante sus dos primeras semanas por el que ganó un MTV Movie Award a mejor actor. Durante esa etapa también enlazó títulos como el western 'Texas Rangers' (2001), la comedia negra generacional 'Las reglas del juego' (2002) y cameos autorreferenciales en comedias como 'Scary Movie' (2000) y 'Jay y Bob el silencioso contraatacan' (2001).

Tras el final de Dawson, Van Der Beek participó como actor invitado en series como 'Mentes criminales' y 'Cómo conocí a vuestra madre'. En 'One Tree Hill', tuvo un papel recurrente como cineasta y también apareció en otras series como 'Mercy', 'Apartamento 23' o 'Friends With Better Lives'. Más recientemente, ha tenido papeles recurrentes en títulos como 'CSI: Cyber y Pose', y ha prestado su voz a 69 episodios de la serie animada 'Vampirina'.

En noviembre de 2024, James reveló públicamente que padecia cáncer colorrectal en estadio 3, diagnóstico que recibió tras una colonoscopia que le fue practicada en 2023. Una batalla que afrontó con entereza y el cariño de su familia, pero que finalmente no ha logrado vencer tras sufrir un empeoramiento en su estado.

Tras confirmarse su fallecimiento, su viuda Kimberly ha puesto en marcha una iniciativa en redes sociales para recaudar 500.000 dólares en beneficio de su familia, para "cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños" tras revelar que su familia se ha quedado sin fondos a causa del tratamiento contra la enfermedad.

"James Van Der Beek fue un amado esposo, padre y amigo que marcó la vida de todos a su alrededor. Tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, James falleció el 11 de febrero de 2026, dejando atrás a su devota esposa, Kimberly, y a sus seis maravillosos hijos. Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales, sino también una importante presión financiera, mientras hacían todo lo posible por apoyar a James y cuidar de él. Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Están trabajando arduamente para permanecer en casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento increíblemente difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera" reza el mensaje, que ha provocado una ola de solidaridad recaudando más de 400.000 dólares en pocas horas.