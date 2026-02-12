Agencias

México busca que el T-MEC se "perfeccione" en cuestiones comerciales concretas

Ciudad de México, 12 feb (EFE).- El secretario de Economía (SE) de México, Marcelo Ebrard, afirmó este jueves que el país está buscando que el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continué y se "perfeccione" en cuestiones comerciales específicas, para cuya revisión ya están "caminando" juntos los tres socios norteamericanos.

"Tenemos claro que nuestro mandato es que continúe el tratado, que se perfeccione (...) En conclusión, estamos ya caminando hacia la revisión del tratado", destacó el funcionario durante la conferencia de prensa presidencial desde Ciudad de México.

El titular mexicano de Economía explicó que en la reunión en Washington la semana pasada con autoridades estadounidenses trataron los "puntos prioritarios" para México a la hora de revisar el T-MEC, entre los que citó el arancel al acero y el aluminio impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a su regreso a la Casa Blanca.

"Es un arancel disfuncional en términos económicos y muy costoso", aseguró.

Asimismo, Ebrard recordó que las reuniones del Gobierno mexicano con distintos actores económicos nacionales por mandato de la presidenta, Claudia Sheinbaum, es algo que "no se había hecho antes".

El funcionario subrayó que en todos los encuentros "no tenemos ningún caso que se haya planteado por parte de empresas mexicanas o sectores en México que no se ratifique el tratado", por lo que "todo el mundo" está a favor de su revisión.

En el contexto de la revisión del tratado, prevista para este año, recientemente México y Estados Unidos anunciaron el primer plan de acción para coordinar políticas comerciales sobre minerales críticos, que son vitales para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos.

La revisión del T-MEC entre México, EE.UU. y Canadá está prevista que concluya a mediados de este año. EFE

